48 Türk Firması Dünya Devleri Listesinde İkinci Sırada

Küresel pazardaki tüm olumsuzluklara rağmen Türk yurt dışı müteahhitlik sektörü ENR listesinde rekor kırdı ve ikinci sıraya yerleşti. Sektörün uluslararası başarısı bir kez daha tescil edildi. ENR 2026 listesinde 48 Türk firması yer alarak dikkatleri üzerine çekti. Firma sayısı itibarıyla Türkiye, 75 firmayla lider olan Çin Halk Cumhuriyeti’ni takip etti. Bu sonuçla Türkiye, geçen yıllardaki 43 ve 45 firmalık performansını da geride bıraktı.

TÜRK FİRMALARI LİSTEDE REKOR KIRDI

Sektör temsilcilerinin üstlendiği uluslararası projelerin değeri geçen yıl 24,9 milyar dolar olarak kaydedildi. Bu rakam, 2024 yılında 20,8 milyar dolar düzeyindeydi. Türk müteahhitlerin listedeki 250 firmanın toplam proje büyüklüğü içindeki payı yüzde 4,5 olarak hesaplandı. Uluslararası proje değerleri sıralamasında Türkiye bu yıl dünya yedinciliğine yükseldi. Çin, Fransa, İspanya, ABD, Güney Kore ve İtalya’nın ardından gelen Türkiye, Japonya, Hollanda ve Hindistan’ı geride bıraktı.

İLK YÜZE YEDİ TÜRK FİRMASI GİRDİ

Bu yılki listede ilk 100 firma arasına 7 Türk firması girmeyi başardı. Bu firmalardan ikisi, ilk 50 firma arasında yer alarak ülkenin prestijini güçlendirdi. Raporda 2025 yılı verileri esas alındı. Dünyanın en büyük 250 uluslararası müteahhitlik firmasının toplam gelirleri yüzde 9,7 artışla 550,6 milyar dolara çıktı. Küresel pazar büyümeye devam ederken jeopolitik belirsizlikler önemli sorunlar arasında görülüyor.

Tedarik zinciri aksaklıkları, maliyet artışları, nitelikli iş gücü eksikliği ve iklim değişikliği sektörün temel zorlukları olarak öne çıkıyor. Yerel ortaklıklar, risk yönetimi ve dijitalleşme gibi modeller rekabet gücünü artırıyor. Kamu-özel işbirliği de firmaların uluslararası arenadaki konumunu güçlendiriyor.

TEKNİK MÜŞAVİRLİK LİSTESİNDE DE BAŞARI

ENR dergisi, en büyük 225 uluslararası teknik müşavirlik firması listesini de açıkladı. Bu listedeki Türk firma sayısı geçen yıla göre 1 artarak 9’a yükseldi. Türkiye bu alanda konumunu koruyarak altıncı sırada yer aldı. ABD, Çin, İtalya, Güney Kore ve İspanya’nın ardından gelen Türkiye, Japonya ile aynı sırayı paylaştı. Bu başarı, teknik müşavirlik sektörünün de uluslararası alandaki gücünü ortaya koydu.

YURT DIŞI PROJE PAZARINDAKİ PAY BÜYÜYOR

Türk müteahhitlik sektörünün yurt dışı faaliyetleri 1972 yılında başladı. Aradan geçen 50 yıldan fazla sürede sektör her yıl ivme kazanarak ilerledi. Bugün itibarıyla 138 ülkede 12 bin 952 müteahhitlik projesi Türk şirketlerince üstlenildi. Bu projelerin toplam değeri 567,8 milyar doları aştı. Aynı ülkelerde yaklaşık 3,8 milyar dolar değerinde 3 bin 177 teknik müşavirlik projesi de alındı. Sektörün küresel pazardaki varlığı giderek güçleniyor.

Yurt dışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik firmalarının yeni projeler üstlenmesine yönelik destek çalışmaları sürüyor. Ticari diplomasinin tüm imkan ve araçları etkin şekilde kullanılıyor. Libya ve Irak başta olmak üzere sektörün güçlü olduğu pazarlarda ikili temaslar yapılıyor. Üst düzey görüşmeler ve ticaret heyetleri aracılığıyla firmalar destekleniyor. Ülke içindeki kurumlar, sektörün uluslararası pazarlardaki konumunu güçlendirmek için çalışıyor.

Avrupa’da Portekiz ve Romanya gibi fırsat sunan pazarlarda işbirliği imkanları geliştiriliyor. Düzenlenen ticaret heyetleri ile firmaların pazar varlığı artırılmaya çalışılıyor. Önümüzdeki dönemde Ukrayna ve Suriye’nin yeniden imar süreçlerinde aktif rol üstlenilmesi hedefleniyor. İngiltere ve Japonya ile üçüncü ülkelerde işbirliği programları yürütülüyor. Bu programlar kapsamında yeni pazarlara erişim kolaylaştırılıyor. Proje finansmanına erişimin desteklenmesi için uluslararası işbirliği imkanları geliştiriliyor.