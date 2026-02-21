5 İlde Uyuşturucu Satıcısına Operasyon Düzenlendi

Uyuşturucu ile mücadele ülke genelinde devam ediyor. Adana, Balıkesir, Nevşehir, Çanakkale ve Bursa illerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

346 GÖZALTI

Bu operasyonlar, toplamda 635 jandarma personeli, 108 asayiş timi ve 14 komando timi ile birlikte 13 özel eğitimli narkotik arama köpeği kullanılarak 93 adrese gerçekleştirildi. Operasyonlar sonucunda 346 şüpheli gözaltına alındı.

BİNLERCE UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

Düzenlenen operasyondan elde edilen bulgular arasında 83 bin 625 adet uyuşturucu hap, 11 kilogram çeşitli uyuşturucu madde, birçok ruhsatsız tabanca, av tüfeği, uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi bulundu.

