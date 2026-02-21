Fenerbahçe’nin Skriniar Sakatlık Durumu Ciddileşiyor

fenerbahce-nin-skriniar-sakatlik-durumu-ciddilesiyor

Fenerbahçe, Nottingham karşısında oynadığı kötü futbolla 3-0’lık ağır bir yenilgiyle sahadan ayrıldı. Ancak bu mağlubiyetten daha önemli bir başka kayıp yaşandı. Milan Skriniar, bir pozisyonda topu uzaklaştırdıktan sonra aniden yere düştü. Darbe almadan bir sakatlık yaşayan tecrübeli stoper, maçın 26. dakikasında yerini yedeğine bıraktı. Mücadelenin ardından Tedesco, oyuncusunun durumu için “Ciddi olabilir” açıklamasında bulunmuştu ve korkulan gerçekleşti. Yıldız futbolcu dün MR çektirdi. Yapılan görüntülemede, Skriniar’ın sağ kasığında kısmi yırtık tespit edildi. Tedavi süreci ise hemen başladı.

RİSK ALMAK YASAK

Başarılı savunmacının sahalara dönüş süresi 4 ila 6 hafta olarak belirlendi. Milan Skriniar’ın, mart ayının sonundaki milli aradan sonra nisan ayında yeniden sahada olması bekleniyor. Kasık sakatlıklarının sık sık tekrarladığı göz önüne alındığında, sağlık ekibi erken bir dönüş için risk almak istemiyor. Hedef, başarılı oyuncunun nisanın ilk haftasındaki Beşiktaş derbisine kadar hazır hale gelmesi.

KASIMPAŞA İÇİN HAZIRLIKLARA BAŞLANTI

Öte yandan, İtalyan teknik adam, 3-0’lık Nottingham yenilgisinin ardından soyunma odasında kısa bir değerlendirme yaptı. Tedesco, “Kötü oynadık ve kaybettik. Bu maçı hemen geride bırakmalıyız. 1 gün dinlenin, moral bulun. Sonra Kasımpaşa için çalışmalara başlayacağız” ifadelerini kullandı. Kanarya, dünü izinli geçirirken, bugün antrenmanlara başlayacak.

