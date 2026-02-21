Emekli Bayram İkramiyesi İçin 17 Bin TL Teklifi

Emekli bayram ikramiyesinin miktarı merakla beklenirken, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte geri sayım başladı. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği tutar için sürpriz bir gelişme yaşandı. Ramazan Bayramı öncesinde emekli bayram ikramiyelerine ilişkin yasa teklifi Meclis’e iletildi.

MUHALEFETTEN EMEKLİLERİ SEVENDİREN TEKLİF

Hükümet, emekli bayram ikramiyeleriyle ilgili çalışmalarını sürdürürken, muhalefetten emeklilerin yüzünü güldürecek bir gelişme geldi. Yeni Yol Grubu, emekli ikramiyesi için bir kanun teklifi hazırladı.

“BAYRAM İKRAMİYESİ 17 BİN TL’YE YÜKSELSİN”

Yeni Yol Grup Başkan Vekili Selçuk Özdağ, bayram ikramiyelerinin 17 bin liraya çıkarılması talebinde bulundu.

DESTEK ÇAĞRISI YAPTI

Gruplarının hazırladığı teklifi Meclis Başkanlığına sunduklarını ifade eden Selçuk Özdağ, hem iktidar hem de muhalefetten destek istedi.

