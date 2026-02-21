Doğal Gaz Aboneliğinde Yönetmelik Değişiklikleri Açıklandı

Yönetmelikte kapsamlı değişiklikler yapıldı

Yönetmeliğe göre abone bağlantı bedeli, güvence bedeli, sayaç işlemleri, faturalandırma süreleri, kaçak doğalgaz tanımı, sözleşme feshi, acil müdahale hizmetleri ve dağıtım şirketlerinin yükümlülüklerine dair birçok başlık üzerinde revizyonlar gerçekleştirildi. Düzenlemenin temel dayanağı olan maddeler yeniden gözden geçirildi. Yönetmelik, 4628 sayılı Kanun ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’na dayalı olarak hukuki çerçevesini güncelledi.

BİLGİLER NETLEŞTİ

Yapılan düzenlemeye göre abone bağlantı bedelinin tahsil ve iade koşulları belirgin hale getirildi. Bağlantı bedeli, bağlantı anlaşması esnasında bir defaya mahsus tahsil edilecek. Servis hattı imalatına başlanıldığı takdirde, bedel iadesi yapılmayacak. Servis hattının yapımına henüz başlanmamışsa, başvuru yapılması durumunda 5 iş günü içinde iade işlemi gerçekleştirilebilecek. Daha önce aynı adres için bağlantı bedeli alınmışsa tekrar tahsilat yapılmayacak. İşte yapılan değişikliklerin detayları:

– Abone bağlantı bedeli bağlantı anlaşması esnasında bir defa tahsil edilecek.

– Servis hattı imalatına başlandıysa, bağlantı bedeli iade edilmeyecek.

– Servis hattı yapımına başlanmamışsa, başvuru üzerine 5 iş günü içinde iade yapılacak.

– Aynı adres için daha önce bağlantı bedeli alındıysa yeniden tahsil edilmeyecek.

– Servis hattı, bağlantı bedelinin tahsilinden itibaren en geç 30 gün içinde gaz arzına hazır hale getirilecek; talep sahibinin onayıyla bu süre 90 güne kadar uzatılabilecek.

– Gerekli izinlerin alınamaması durumunda süre sonunda bedel 5 iş günü içinde iade edilecek.

– Bağlantı bedeli, kredi kartıyla 6 aya kadar taksitli ödenebilecek; finansman maliyetleri tarifelere yansıtılmayacak.

– Yakıcı cihaz değişikliklerinde, cihaz tipi, yerleşim veya kapasite artışı yoksa proje tadilatı talep edilmeyecek.

– Cihaz değişim formu ilgili firma tarafından doldurulacak ve dağıtım şirketi kontrolünden sonra işlem tamamlanacak.

– Devreye alma işlemi, dağıtım şirketinin tesisat kontrolü ile gerçekleştirilecek.