İstanbul TEM Otoyolu’nda Kaza ve Cinayet Tartışması

İSTANBUL’DA TRAFIK KAZASI

İstanbul TEM otoyolunda geçtiğimiz günlerde bir trafik kazası yaşandı. Otoyolda meydana gelen olay, yol verme tartışması sonucu sürücünün aracını diğer bir panelvanın üzerine sürerek bariyerlere sıkıştırmasıyla gelişti.

KAZA MI CİNAYETE TEŞEBBÜS MÜ?

Bayrampaşa’da iki sürücünün kendilerini ve trafiği tehlikeye atarak birbirlerine kasten verdikleri zarar, merak uyandıran bir durum haline geldi. Konuyla ilgili olarak NTV’ye değerlendirmelerde bulunan Avukat Sinan Civriz, “Aracı kasten zarar gören kişi hayatını kaybetseydi bu olay adam öldürme şeklinde, olası kast ya da bilinçli taksir durumlarıyla ele alınacaktı.” ifadelerini kullandı.

CEZASI NE KADAR?

Bilinçli taksir ile ölüme neden olmanın cezası 6 yıla kadar hapis riski taşırken, olası kastda bu süre daha da uzuyor ve sanık 18 yıla kadar hapisle karşı karşıya kalabiliyor. Olayla ilgili soruşturma hâlâ devam ediyor.

