Ramazan İftarında Yemek Siparişi Patlaması Yaşanıyor

Her gün 1 milyona yakın yemek siparişi veriliyor. Ramazan ayı içerisinde bu sayı, iftar saatinde bir saat içinde tek seferde toplanarak, yoğun bir sipariş yükü oluşturuyor. Bu durum, kuryelerin teslimat konusundaki zorluklarını artırırken, kullanıcıların sosyal medya ve şikayet platformlarındaki yorumları, iftara yetişmeyen siparişlerden kaynaklanan mağduriyetlerin her yıl tekrarlandığını ortaya koyuyor. Sektör uzmanları, bu sorunun temel sebebinin, talebin aynı dakikalara yoğunlaşması olduğu görüşünde.

PATLAMALAR YAŞANIYOR

Gün içinde nispeten sakin olan sipariş akışı, iftara 30–45 dakika kala ciddi bir yoğunluğa dönüşüyor. Bu artış, hem kuryelerin taşıma kapasitesini aşıyor hem de restoranların mutfak süreçlerinde aksaklıklara neden oluyor. İstanbul Beylikdüzü’nde döner kebap işleten Hacı Bayramoğlu, iftara bir saat kala sipariş sisteminin kitlendiğini ve aynı anda yüzlerce sipariş aldıklarını ifade etti. Ekstra personel alımına gitmelerine rağmen, buna yetişememelerinin sıkıntı yarattığını belirten Bayramoğlu, “En büyük sıkıntı ise iftara birkaç dakika kala iptal edilen ya da geç ulaştığı için geri çevrilen siparişler. O yemekleri yeniden satma şansımız olmuyor. Hem maliyet hem de israf açısından bizi zorluyor” dedi.

YENİ SİPARİŞ MODELİ GEREKENİ BELLİ

Uzmanlar, çözümün planlı sipariş modeline odaklanılması gerektiğini vurguluyor. Gün içerisinde yayılacak şekilde ön sipariş sistemlerinin teşvik edilmesi, kullanıcıların iftar saatinden çok önce sipariş vermesi ve restoranların, kapasitelerine göre sipariş kabul etme esnekliğine sahip olması gerektiği üzerinde duruluyor.