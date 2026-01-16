500 Bin Sosyal Konut Projesinde Dolandırıcılık Uyarısı

DMM’nın sosyal medya hesabında yapılan duyuruda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın koordinasyonunda yürütülen “500 Bin Sosyal Konut Projesi”ne başvuruların 19 Aralık 2025 tarihinde sona erdiği belirtildi. Bu kapsamda, şu anda geçerli bir başvuru sürecinin bulunmadığı vurgulandı.

DOLANDIRICILIK GİRİŞİMİ UYARISI

Duyuruda, “Başvuruların e-Devlet üzerinden sürdüğü izlenimi verilerek sahte bağlantılarla gönderilen mesajlar açık bir dolandırıcılık girişimidir. Kamuoyunun bu ve benzeri dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olması, sadece ilgili resmi makamlarca yapılan açıklama ve bilgilendirmeleri takip etmesi önemle rica olunur” denildi.