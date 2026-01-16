Ünlülere Yönelik Uyuşturucu ve Fuhuş Operasyonu

ÜNLÜLERİ HEDEF ALAN UYUŞTURUCU VE FUHUŞ OPERASYONU
Dün gerçekleştirilen ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında 18 kişinin adliyeye getirildiği bildirildi. Bu kişiler arasında Ümit Karan’ın da bulunduğu ifade edildi.
5 KİŞİ GÖZALTINDA
Yeni gelişmelere göre, toplamda 5 kişinin gözaltına alındığı kaydediliyor. İfade işlemlerine başlanıldığı belirtiliyor.
MELİS SABAH GÖZALTINDA
Gözaltına alınan ünlüler arasında oyuncu Melis Sabah’ın yer aldığı öğrenildi.
11 ADET HAP ELE GEÇİRİLDİ
Aynı zamanda oyuncu Çağla Boz’un da gözaltına alındığı bilgisi geldi. Boz’un ikametinde yapılan arama neticesinde 11 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.
EMRE YALÇIN GÖZALTINDA
Uyuşturucu operasyonu çerçevesinde; haberler arasında Emre Yalçın’ın da gözaltına alındığı bilgisi yer alıyor.