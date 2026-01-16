Ünlülere Yönelik Uyuşturucu ve Fuhuş Operasyonu

unlulere-yonelik-uyusturucu-ve-fuhus-operasyonu

ÜNLÜLERİ HEDEF ALAN UYUŞTURUCU VE FUHUŞ OPERASYONU

Dün gerçekleştirilen ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında 18 kişinin adliyeye getirildiği bildirildi. Bu kişiler arasında Ümit Karan’ın da bulunduğu ifade edildi.

5 KİŞİ GÖZALTINDA

Yeni gelişmelere göre, toplamda 5 kişinin gözaltına alındığı kaydediliyor. İfade işlemlerine başlanıldığı belirtiliyor.

MELİS SABAH GÖZALTINDA

Gözaltına alınan ünlüler arasında oyuncu Melis Sabah’ın yer aldığı öğrenildi.

11 ADET HAP ELE GEÇİRİLDİ

Aynı zamanda oyuncu Çağla Boz’un da gözaltına alındığı bilgisi geldi. Boz’un ikametinde yapılan arama neticesinde 11 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

EMRE YALÇIN GÖZALTINDA

Uyuşturucu operasyonu çerçevesinde; haberler arasında Emre Yalçın’ın da gözaltına alındığı bilgisi yer alıyor.

