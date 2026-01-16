Mihriban Yılmaz Cinayetinde Şok Edici Gelişmeler

Yapılan araştırmalar sonucunda, katil şüphelisi Fatih İnan’ın genç kadınla sosyal medya üzerinde iletişim kurarak bir buluşma ayarladığı tespit edildi. Olayın gerçekleştiği gün buluşan ikili arasında, zanlının cinsel ilişki teklifinin reddedilmesiyle bir tartışma çıkmış ve bu tartışma sonucunda İnan’ın Mihriban Yılmaz’ı öldürdüğü iddia ediliyor. Genç kızın saldırı sırasında tecavüze uğrayıp uğramadığına dair kesin bilgilerin ise Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanacak otopsi raporuyla netleşmesi bekleniyor. İşte detaylar…

33 GÜN HAREKETSİZ KALDI

İzmir’in Bornova ilçesinde, 29 Aralık’tan bu yana kendisinden haber alınamayan 26 yaşındaki Mihriban Yılmaz’dan gelen üzücü haberle birlikte toplum sarsıldı. Ümit Mahallesi’nde ailesiyle birlikte yaşayan genç kadın, evinden çıktıktan sonra kaybolması üzerine geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı ve korkunç bir cinayet ortaya çıktı.

“BİRİYLE GÖRÜŞECEĞİM” DİYEREK EVDEN ÇIKTI

Olay günü akşam saatlerinde akrabalarını ziyaret eden Mihriban Yılmaz, “Biriyle görüşeceğim” diyerek yanından ayrıldı ve bir daha geri dönmedi. Ailesinin yaptığı ihbarla harekete geçen Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Elde edilen verilere göre, genç kadının saat 20.30 civarında boş bir arsada bekleyen bir otomobile bindiği belirlendi. Olayın şüphelisi Fatih İnan’ın (26) Mihriban’ın dayısının kiracısı olduğu ve aynı binada yaşadığı tespit edildi.

