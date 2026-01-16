Kar Yağışı Beklentisi: İstanbul’da 5 Gün Sürecek

Ocak ayının sonuyla birlikte kış mevsiminin soğuk etkileri sürmeye devam ediyor. Meteorolojik verilere göre, İstanbul dahil birçok ilde önümüzdeki 5 gün boyunca karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, ülke genelinde kuzey, iç ve doğu bölgeleri parçalı ve çok bulutlu bir hava ile karşı karşıya kalacak. Marmara, İç Ege ve İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, ayrıca Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzey ve batı kesimlerinde yağışlı hava şartları görülmesi öngörülüyor.

YAĞIŞIN ŞİDDETİ ARTIYOR

Marmara ve kıyı bölgelerinde yağmurla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimlerde ise kar şeklinde yağışlar meydana gelecek. Artvin, Rize, Sinop ve İnebolu çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu bölgelerde buzlanma, don ve sis olaylarının yaşanacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksek kesimlerinde ve Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesinin bulunduğu belirtiliyor.

RÜZGARIN ETKİLERİ HISSEDİLECEK

Rüzgarın kuzey ve batı bölgelerinde kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Marmara bölgesinde kuzeydoğu, Sinop ve İnebolu civarında ise kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgârların (40-60 km/sa) etkili olacağı öngörülüyor.