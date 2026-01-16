Millî Savunma Bakanı Güler Tom Barrack ile Buluştu

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ı ağırladı. Kabul için Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da toplantıda hazır bulundu.
Gündem
Ford Ve BYD: Hibrit Araç Pilleri İçin Görüşmeler Devam Ediyor
Ford, hibrit araçları için BYD ile pil alımını görüşüyor. Anlaşma sağlanırsa, tedarik süreci ABD dışındaki üretim tesislerinde gerçekleştirilebilir.
Gündem
Gümrük Muafiyeti Öncesi Fiyat Artışları Gözlemleniyor
Türkiye'de 6 Şubat'tan itibaren geçerli olacak 30 Euro'luk gümrük muafiyetinin kaldırılması, piyasada önemli fiyat artışlarına neden oldu.
Gündem
Oya Oğuz’un İlk EP’si Eşik Yayınlandı
Bağımsız sanatçı Oya Oğuz, "Eşik" adlı ilk EP’sini müzikseverlerle buluşturdu. Çalışma, üç şarkıdan oluşuyor ve Panda Production London tarafından yayımlandı.
Gündem
Türkiye Magic Festival İstanbul’da Sihir Dolu İki Gün Sunuyor
Türkiye Magic Festival, 24-25 Ocak 2026'da Trump Sahne’de gerçekleşecek. FISM standartlarında düzenlenecek bu etkinlik, sihir sanatının uluslararası tanıtımına ev sahipliği yapacak.
Gündem
Muratbey Geri Dönüşüm Projesi ile Tüketicileri Ödüllendiriyor
Muratbey, "Kazandıran Peynirler" projesiyle tüketicileri geri dönüşüm sürecine dahil ederek çevreye katkıda bulunmayı hedefliyor. Proje, Boğaziçi Çevre Ödülleri’nde ödül kazanmış bir altyapı ile hayata geçirildi.