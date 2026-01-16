Galatasaray’a Ceza Yağdı Süper Kupa Seremonisine Katılmadı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray’a Fenerbahçe ile oynanan Süper Kupa maçı sonrası seremonisine katılmadığı için 1 milyon 100 bin TL tutarında para cezası uyguladı. Ayrıca, taraftarların neden olduğu olaylar sebebiyle sarı-kırmızılı ekip bir 220 bin TL ceza daha aldı. Fenerbahçe de taraftarlarının yol açtığı olaylar yüzünden 330 bin TL ceza aldı.

OKAN BURUK’UN AÇIKLAMALARI

Galatasaray, Fenerbahçe’ye 2-0 mağlup olarak kupayı kaybederken, teknik direktör Okan Buruk, “Bugün bir saygı duruşu oldu. Gökmen Özdenak’ı rahmetle analım. Ölmüş bir insana edilen küfürler neticesinde, maç bittiğinde önüne çıkılacak bir taraftar olduğunu düşünmediğimiz için törene çıkmadık.” ifadelerini kullandı. TFF’den yapılan açıklamada ise Galatasaray’a, Fenerbahçe ile oynanan Süper Kupa maçında taraftarların çirkin tezahüratları nedeniyle sevk yapılmasına rağmen disiplin ihlali unsurlarının oluşmadığına ve ceza tayinine yer olmadığına belirtilirken, Galatasaray’ın kupa seremonisine katılmaması nedeniyle 1 milyon 100 bin TL ceza verildiği bildirildi.

CEZA DETAYLARI

Aynı maça dair bir başka ceza konusu ise Fenerbahçe’ye yöneltilen çekirdekleten kötü tezahüratlar oldu fakat yine bu durumda da disiplin ihlalinin unsurları oluşmadı. Ancak Fenerbahçe, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 330 bin TL ceza aldı. Açıklamada ayrıca İmaj Altyapı Van Spor Kulübü, Amed Sportif Faaliyetler, Sakaryaspor, Alagöz Holding Iğdır FK gibi çeşitli kulüplere yönelik ceza detayları yer aldı. Çeşitli kulüplere taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle de ceza kesildi.

DİĞER CEZA VERİLEN KULÜPLER

Farklı kulüplere uygulanan cezalar arasında güvenlik önlemleri alınmadığı için kesilen cezalar, saha olayları ve taraftarların sebep olduğu kötü tezahüratlar sayılabilir. Cezaların tesisi, tüm kulüplerin daha disiplinli bir futbol ortamında yarışmalarına yönelik bir adım olarak değerlendirildi. Bu süreçte, sporun kurallarının korunması ve adil oynanmasının sağlanmasına yönelik tedbirlerin alınması gerektiği vurgulandı. Kurul, futboldaki disiplini koruma konusunda kesin bir duruş sergilemeye devam edecektir.