“54 Bin TL Aidat Şikayeti”

AİDATTA ŞAŞKINLIK YARATAN RAKAM

Butik bir sitede villa kiralayan doktor Burak Yalçın, kiralık dönemi boyunca herhangi bir aidatı bulunmadığı için sitenin 54 bin lira aidat belirlemesiyle büyük bir şaşkınlık yaşadı. Yalçın, 54 bin lira olan bu aidat ile ilgili adım adım şikayette bulundu.

KİRA SÖZLEŞMESİNDE AİDAT YOKTU

Burak Yalçın, yaklaşık üç yıl önce İstanbul Üsküdar’da bir villa kiraladı. Kiraladığı dönemde 20 bin lira kira bedeli üzerinden anlaşma yaptı ve sözleşmesinde aidat bedeli yer almıyordu. CNN Türk’e göre, bir yıl sonra sitenin yöneticisi ve ev sahibinin merdivenlerin temizliği için 500 lira aidat toplamaya başlaması dikkate değer bir gelişme oldu.

AİDAT KİRA MİKTARINI AŞTI

2024 Temmuz ayı itibarıyla Burak Yalçın, toplam 12 bin 500 lira aidat ödemeye başladı. Ancak, evine gelen bir ihtarname ile beraber aidatın bir anda 54 bin 750 liraya çıkarılması onu büyük bir şaşkınlığa uğrattı. Bu durum, ödediği kira miktarından daha fazla bir aidat talep edildiği anlamına geliyordu. Yalçın aidatın neden bu kadar yüksek olduğunu sorgularken, “Bu gerçekten Türkiye’nin en yüksek aidatlı sitesi olabilir. Aidatım, ödediğim kiradan daha fazla olacak. Ne kapalı bir otoparkı, ne havuzu, ne de saunası var. Bir gün merdivenler siliniyordu ve tarafıma haber verilmeden bir toplantı yapılıp aidatın 12.500 TL olarak belirlendiği bildirildi. Bahçenin sulanması gibi masraflar için aylık toplam 219 bin TL aidat toplanması kararlaştırıldı. 54 bin 750 çok ütopik bir rakam. Kişi başı güvenlik tutsak, herhalde 54 binden daha ucuza mal edebilirim.” dedi.

Yalçın, aidatın fahiş fiyata ulaşmasının ardından avukata başvurarak şikayette bulunacağını açıkladı.