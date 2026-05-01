Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 1 Mayıs Kutlama Mesajı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, ülke genelinde çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlanıyor.

SİYASİ İSİMLERDEN KUTLAMA MESAJLARI

Bu etkinlikler çerçevesinde siyasi figürler, kutlama mesajlarıyla ön plana çıkıyor. Cumhurbaşkanı, bu özel güne ait bir mesaj yayımladı.

ÇALIŞANLARA SELAMLAR

Yayınladığı mesajda çalışanların gününü kutlayan Cumhurbaşkanı, “Tüm işçi ve işverenlerimize, çalışanlarımıza selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum.” ifadeleriyle duygu ve düşüncelerini paylaştı.

İŞÇİ KARDEŞLERİMİN GÜNÜNÜ TEBRİK EDİYORUM

Cumhurbaşkanı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü vesilesiyle yaptığı açıklamada, “Emeğiyle geçinen, ülkesi için, milleti için katma değer üreten tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ediyor, ülkemizin dört bir yanındaki tüm işçi ve işverenlerimize, çalışanlarımıza selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum.” şeklinde konuştu.

