5G Türkiye’de 1 Nisan 2024’te Başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, operatörlerin 5G teknolojisinin hayata geçirilmesi için devam eden çalışmalarına dikkat çekerek, “2 Ocak’ta işletmecilerin hak ve yükümlülüklerini belirleyen yetki belgelerini verdik. 1 Nisan itibarıyla 5G’yi 81 il merkezimizde vatandaşların kullanımına sunacağız.” ifadelerini kullandı. Mevcut mobil internet hızını en az 10 kat artırarak kullanıcıların hizmetine sunulacak olan 5G, Türkiye genelinde 1 Nisan 2026 itibarıyla yaygın hale getirilecektir.

BAKAN URALOĞLU: SANİYEDE 20 GİGABİT VERİ AKTARIM HIZI

Uraloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5G teknolojisinin saniyede 20 gigabit veri aktarım hızı sunacağını ve bu değişimin sadece 1 ay içinde gerçekleştireceğini hatırlattı. 5G mobil haberleşme altyapısının yerli ve milli imkanlarla kurulması amacıyla 5 Ocak 2023’te AR-GE destek çağrısı yapıldığını belirten Uraloğlu, “Başvurusu uygun bulunan 14 firma ile 1 Ekim 2023’te sözleşme imzalanarak AR-GE destek süreçleri başlatıldı. 2025 yılı içinde firmalara ödenen toplam AR-GE destek tutarı 39 milyon 774 bin 328 lira oldu. Bu ödemeyle çağrı kapsamında firmalara toplamda 162 milyon 135 bin 610 lira destek sağlandı. Proje çalışmalarını tamamlayan 8 projeden kalan 6’sına yönelik destek programı ve izleme faaliyetleri devam ediyor. Bu projelerin yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.” şeklinde konuştu.

İKİ YIL İÇİNDE HER NOKTADA KULLANIMA AÇILACAK

Türkiye’nin 5G geçiş süreciyle ilgili bilgi veren Uraloğlu, operatörlerin 5G’nin hayata geçirilmesi için hızla çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. “2 Ocak’ta işletmecilerin hak ve yükümlülüklerini belirleyen yetki belgelerini verdik. 1 Nisan itibarıyla Türkiye genelinde 81 il merkezimizde 5G’yi vatandaşların hizmetine sunacağız. Türkiye’de 5G’li hayat bir ay içinde başlayacak. 5G hizmetlerini iki yıl içinde Türkiye’nin her noktasına ulaştırmayı hedefliyoruz.” dedi. Uraloğlu, üç büyük operatörün 5G frekans paketlerini alarak ağlarını bu teknolojiye uygun hale getirmek için hazırlıklarına devam ettiğini belirtti ve baz istasyonları ile altyapı ekipmanlarının 5G’ye uyumlu hale getirilmesi için sürdürülen çalışmalara değindi.

5G İLE NELER DEĞİŞECEK?

5G teknolojisinin sağlayacağı faydaları vurgulayan Uraloğlu, şu şekilde değerlendirdi: “Hız ve performans artacak. Mobil internet hızları ve veri aktarımı, mevcut 4,5G’ye kıyasla çok daha yüksek seviyelere ulaşacak. 5G ile gecikme süresi önemli ölçüde düşecek. Bu durum, uzaktan ameliyatlar, otonom araçlar, gerçek zamanlı uygulamalar ve sanal gerçeklik gibi alanlarda avantajlar sağlayacak. Aynı anda daha fazla cihaz bağlantısı desteklenecek. 5G, sektörel dönüşümü de beraberinde getirecek. Bununla birlikte sağlık, eğitim, lojistik ve üretim gibi sektörlerde 5G’nin etkisi oldukça büyük olacak.” Uraloğlu, 5G geçiş sürecinde yerli ve milli teknolojilere öncelik verdiklerini vurgulayarak, altyapıda dışa bağımlılığı azaltmayı ve yerli ürünlerle ilerlemeyi hedeflediklerini ifade etti.