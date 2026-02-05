6 Şubat Depremlerinin 3. Yıl Dönümü Anılıyor

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem meydana geldi. İlk olarak sabah 4.17’de 7.7 büyüklüğündeki sarsıntı, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşirken, ardından 13.24’te Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki deprem vurdu. Bu felaket, 11 ilde büyük bir yıkıma yol açtı. Resmi veriler doğrultusunda, 53 bin 537 kişi yaşamını yitirdi ve 107 bin 213 kişi yaralandı. Şubat ayı, belki en kısa ay olmasına rağmen, tarihin en uzun acılarını yaşattı.

UNUTULMAZ ANILAR

Sevdiğimiz kişilerin ve tanımadığımız insanların yarım kalan hikâyelerinin tarihi olan 6 Şubat Depremi’nde yaşanan acıları unutmadık ve unutmayacağız. “Kaybettiğimiz canları saygı ve özlemle anıyor…” ifadeleriyle hatırlanan felaket, toplamda 108 bin kilometrekarelik bir alanı etkiledi ve yaklaşık 14 milyon insanı sarstı. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Malatya, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ illeri büyük hasar görürken, 35 bin 355 bina yıkıldı. Acil yıkılması gereken 17 bin 491 bina belirlendi; 179 bin 786 bina ağır, 40 bin 228 bina orta ve 431 bin 421 bina az hasar aldı. Birçok mahalle, ilçe ve şehir haritadan silindi. 12 bin 119 bina orta ya da ağır hasar gördü.

SAĞLIK HİZMETLERİ ETKİLENDİ

Bölgede bulunan 116 hastaneden 42’si ağır ve orta hasar alırken, 94 hastane ise az hasar tespit edildi. Deprem bölgesindeki 11 ilde, kültür varlıkları kapsamında 8 bin 500 eser mevcutken, bunlardan 169’u yıkıldı, 535’i ağır, 390’ı ise orta hasar aldı. Felaketten etkilenenler için 11 ilde 350 çadır kent, 645 bin çadır ve 215 bin 224 konteyner kurulumları yapıldı. Bölgeye 106 milyar 728 milyon lira maddi destek sağlandı. Deprem sonrası bölgeden göç hareketleri başladı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2023 yılı verilerine göre, deprem bölgesindeki 10 ilden toplam 715 bin 29 kişi başka şehirlere göç etti. En çok göç eden il 164 bin 247 kişi ile Hatay oldu; Hatay’ı 102 bin 621 kişi ile Malatya, 82 bin 119 kişi ile Kahramanmaraş ve 77 bin 898 kişi ile Adana izledi.

EKONOMİK ZARARLAR BÜYÜK OLDU

Depremin Türkiye ekonomisine olan maliyetinin 2 trilyon lira, yani 103,6 milyar dolar olarak hesaplandığı bildirildi. Bu hasarın büyük bir kısmı, konut hasarından kaynaklanırken, yüzde 54,9’luk pay ile 56,9 milyar dolarla ilk sırada yer aldı. Kamu altyapısı ve hizmet binalarındaki yıkım ise 12,9 milyar dolarla ikinci büyük zarar kalemi oldu. Konut hariç özel sektör hasarı ise 11,8 milyar dolar olarak belirlendi. Felaketin izlerini silmek amacıyla inşa çalışmaları hızla başladı ve 2025 yılının Aralık ayı itibarıyla toplam 455 bin konutun inşaatı tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor. İnşaat faaliyetleri hala sürmekte.