Kadın Zorla Tutulduğu Evden Kurtarıldı

Olay, Yakutiye ilçesinin Gölbaşı Semti Veyisefendi Sokak’ında akşam saatlerinde gelişti. Bir kadının zorla tutulduğu yönündeki ihbar üzerine bölgeye intikal eden güvenlik ekipleri, iki katlı bina ile alt katı dükkân olan yapının üst katında bulunan kadını tespit etti.

VALİZİYLE KURTARILDI

B.K. ismiyle tanınan genç kadın, kendisiyle aynı evi paylaşan Ş.Ö. isimli erkeğin, giriş kapısını kilitleyerek kendisini zorla alıkoyduğunu öne sürdü. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yardımıyla demir kapının açılmasının ardından, güvenlik güçleri B.K.’yı bulunduğu konuttan valizleriyle çıkarmayı başardı.