Kocaelispor Taraftarı Tribünden Düşerek Hayatını Kaybetti

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nda Kocaelispor ile Beşiktaş arasındaki maçta, tribünden düşen bir kişi hastanede hayatını kaybetti. Turka Araç Muayene Stadı’nda gerçekleşen müsabaka sırasında Harda Kaçmaz tribünden düştü. Düşüşü gören diğer taraftarlar, durumu hemen yetkililere iletti.

YARDIM GÖNDERİLDİ

İhbarın ardından tribüne gelen sağlık ekipleri, yaralı Kaçmaz’a ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra, Başiskele ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırdı. Fakat, gerekli müdahalelere rağmen Kaçmaz, hastanede yaşamını yitirdi. Kocaelispor Kulübü, bu üzücü olayla ilgili yaptığı açıklamada, “Maalesef Harda’yı kaybettik… Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden taraftarımız Harda Kaçmaz’a Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. Seni asla unutmayacağız Harda…” ifadelerine yer verdi.

ÜZÜCÜ KAYIP

Olayın ardından, futbol camiasında derin bir yas hakim olurken, Kaçmaz’ın anısına saygı duruşunda bulunulacağı belirtiliyor. Mücadelenin yaşattığı bu trajik kayıptan sonra, organizasyonların güvenlik önlemlerinin gözden geçirilmesi gerektiği yönünde yorumlar yapılıyor.