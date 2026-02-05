Yağış Alt Geçitte Mahsur Kalan Sürücüyü Hayatından Etti

yagis-alt-gecitte-mahsur-kalan-surucuyu-hayatindan-etti

Kentte öğleden sonra yağan yağmur, zamanla etkisini artırdı. Akşam saatlerinde Torbalı ilçesine bağlı Pancar Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Mehmet Ekinci (58) kontrolündeki araç, yağmur nedeniyle dolan alt geçitte mahsur kaldı. Yükselen suların etkisiyle araç, bulunduğu yerde tamamen suya gömüldü. Durumun bildirilmesinin ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, aracın bulunduğu yerden çıkarılmasını sağladı. Yapılan kontrollerde, sürücü Mehmet Ekinci’nin araç içerisinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Ekinci’nin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından adli morga nakledildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

YAĞIŞTA SU BİRİKİNTİLERİ OLUŞTU

Konak ilçesindeki bazı caddelerde sağanak nedeniyle su birikintileri meydana geldi. Alsancak Kordon bölgesi ve Cumhuriyet Bulvarı ile bağlantılı cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri, hem sürücüleri hem de yayaları olumsuz etkiledi.

DEVRİLEN AĞAÇ HASARA NEDEN OLDU

Konak ilçesinde Hisar Camisi önündeki anıt çınar ağacının henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı bazı iş yerlerinin üzerine devrilmesi sonucu hasar oluştu.

ETKİLİ YAĞIŞ MENDERES İLÇESİNİ DE VURDU

Menderes ilçesinde etkili olan sağanak, Gümüldür, Değirmendere, Çamönü, Küner ve Tekeli mahallelerinde de hissedildi. Bu bölgelerde bazı iş yeri ve evler ile cadde ve sokaklar su altında kaldı.

