Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco’dan Maç Yorumu

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nun üçüncü karşılaşmasında Fenerbahçe, Erzurumspor FK’yi 3-1’lik skorla geçerek puanını 6’ya yükseltti. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, önemli değerlendirmelerde bulundu.

İLK YARI KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL

Tedesco, “Bu maçın ilk yarısı kabul edilebilir değil. Biz bu rakibe de ciddi hazırlandık. Rakibimiz bir alt ligde ama ikinci sırada, son 11 maçta 10 galibiyetleri vardı. Rizespor’u yenmişlerdi. Bu maçı ciddiye almamız gerekiyordu. Oyuncularımla konuştum ama ilk yarı kabul edilebilir değildi. Devrede 4 değişiklik yapmak üzücü” ifadelerini kullandı.

TRANSFER STRATEJİMİZ DEĞİŞTİ

Transfer dönemine de değinen Tedesco, “Elimizde olmayan şeylerden ziyade, yaptıklarımızı konuşalım. Bu transfer döneminde yaptığımız şeyler beklentinin üzerinde. Bir oyuncu alacağımız zaman, oyuncunun pozisyonundan çok karakterine bakmayı tercih ediyoruz. Transfer yapmış olmak için yapmak istemiyoruz. Sırf bir forvet almak için forvet oyuncusu almayacağız. Oyuncunun her şeyine bakacağız. Karakteri, uyumu, mentalitesi. Kolay değil ama yarın son ana kadar gözümüz açık olacak” dedi.