Fenerbahçe’de Kerem Aktürkoğlu İle Hayal Kırıklığı

Fenerbahçe, Türkiye Kupası kapsamında kendi evinde Erzurumspor ile karşılaşırken, sezon başından bu yana performansı eleştirilen Kerem Aktürkoğlu’nun üzerindeki dikkati artırdı. Ancak mücadelede yaşanan gelişmeler, Sarı-Lacivertli taraftarlar için tam anlamıyla bir hayal kırıklığı yarattı.

MÜSAİT POZİSYONLARI CÖMERTÇE HARCADI

Özellikle ilk yarıda çok sayıda net pozisyondan yararlanamayan Kerem Aktürkoğlu, sahada sergilediği performansla taraftarları hayal kırıklığına uğrattı. Altı pas içinden yaptığı isabetsiz vuruşlarla ve son tercihlerdeki hatalarıyla, Kadıköy tribünlerinden yoğun tepkiler gelmeye başladı.

KREDİSİNİ TAMAMEN TÜKETTİ

Fenerbahçe’ye transferi hatırı sayılır bir olay olan fakat Sarı-Lacivertli forma ile arzu edilen performansı bir türlü gösteremeyen Kerem, Erzurumspor karşısındaki futbolu ile taraftarların sabrını tüketmiş durumda. Fenerbahçeli taraftarlar, sosyal medya platformlarında Kerem Aktürkoğlu’nu eleştiri dolu mesajlarla hedef aldı. “X” platformunda (Twitter) gündem olan oyuncu için binlerce sert yorum yapıldığı görülüyor.