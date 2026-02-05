6 Şubat Depremlerinin 3. Yıl Dönümünde Felaketin İzleri

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem meydana geldi. İlk olarak 04.17’de Pazarcık’ta 7.7 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti, ardından saat 13.24’te Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki diğer deprem oldu. Bu felaket, 11 ilde ciddi yıkımlara yol açtı. Resmi verilere göre, depremler sonucunda 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi yaralandı. Toplamda 108 bin kilometrekarelik bir alanda, 14 milyon kişi bu doğal afetten etkilendi. Depremler, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Malatya, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ illerini vurdu.

BÜYÜK YIKIM VE HASAR BİLGİLERİ

Yıkılan bina sayısı 35 bin 355 olarak kaydedilirken, acil olarak yıkılması gereken bina sayısı 17 bin 491 olarak belirlendi. Ayrıca, 179 bin 786 bina ağır, 40 bin 228 bina orta ve 431 bin 421 bina ise az hasar aldı. Mahallelerden ilçelere kadar birçok yerleşim yeri yok oldu ve 12 bin 119 bina orta ya da ağır hasar gördü. Deprem bölgesindeki 116 hastaneden 42’sinin ağır ve orta hasarlı olduğu, 94’ünün ise az hasarlı olduğu tespit edildi.

KÜLTÜREL VARLIKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİ

Deprem bölgesinde yer alan 11 ilde kültürel varlıklar açısından 8 bin 500 eser bulunmaktaydı. Bu eserlerden 169’u tamamen yıkıldı, 535’i ağır ve 390’ı orta düzeyde hasar aldı. Felaketten etkilenenler için 11 ilde toplamda 350 çadır kent, 645 bin çadır ve 215 bin 224 konteyner kurulmuş durumda. Ayrıca bu süreçte bölgeye 106 milyar 728 milyon lira kaynak aktarılmıştır.

GÖÇ HAREKETLİLİĞİ BAŞLADI

Deprem sonrası göç hareketliliği de gözlemlenmeye başlandı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2023 yılı verilerine göre, deprem bölgesinden 10 ilden toplam 715 bin 29 kişi başka şehirlere göç etti. En fazla göç veren il 164 bin 247 kişi ile Hatay olurken, onu 102 bin 621 kişiyle Malatya, 82 bin 119 kişiyle Kahramanmaraş ve 77 bin 898 kişiyle Adana takip etti.

EKONOMİK ETKİLERİ CİDDİ OLDU

Depremin Türkiye ekonomisi üzerindeki yükü 2 trilyon lira, yani 103,6 milyar dolar olarak hesaplandı. Bu tutarın yüzde 54,9’u, 56,9 milyar dolarla konut hasarından kaynaklanıyor. İkinci en büyük hasar kalemi ise 12,9 milyar dolar ile kamu altyapısı ve hizmet binalarındaki yıkımlar oldu. Konut dışındaki özel sektör hasarı da 11,8 milyar dolar olarak belirlendi. Bu felaketin izlerini silmek amacıyla inşaat çalışmaları hızla başlamış olup, 2025 yılının Aralık ayı itibariyle toplamda 455 bin konutun inşaatı tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor. İnşaat çalışmaları devam etmekte.