6 Ton Domates Posası İmha Olundu

GIDA GÜVENLİĞİNE VERİLEN ÖNEM

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıda erişimleri en büyük önceliğimiz.” ifadesine yer verildi. Hatay Antakya’da gıda denetçisi ekiplerin gerçekleştirdiği denetimler sonucunda, salça posası ve çeşitli katkı maddeleri kullanılarak salça üretimi yapıldığı ortaya çıktı. Bu denetimler sırasında, domates posası/biber salçası görünümünde 36 ton ürün muhafaza altına alındı.

İŞLEMLER BAŞLATILDI

Denetimler kapsamında depoda bekletilen 6 ton domates posası ise imha edildi. Ayrıca, işletmeyle ilgili yasal süreçler başlatıldı. Açıklamada, “Denetimlerimiz aralıksız sürdürüyor, gıda güvenilirliğini hiçe sayan hiçbir girişime geçit vermiyoruz.” denilerek, gıda güvenliği konusundaki kararlılık vurgulandı.