Bayern Münih’te Boey İçin Ocak Ayrılığı Beklentisi

bayern-munih-te-boey-icin-ocak-ayriligi-beklentisi

BAYERN MÜNİH’TE BOEY İÇİN AYRILIK GÜNDEMİ

Bundesliga’nın önde gelen takımlarından Bayern Münih, önceki sezonun ara transfer döneminde Galatasaray’dan 30 milyon euro karşılığında transfer ettiği Sacha Boey ile ilgili önemli bir karara varmak üzere. Fransız sağ bek, Alman kulübünde beklediği forma şansını bulamayınca ayrılık olasılığı gündeme geldi.

ŞİMDİ YENİ FIRSAT ZAMANI

Ünlü spor yazarı Fabrizio Romano, yaptığı gece geç saatlerdeki açıklamada, Boey için kulüplerin Bayern Münih ile iletişime geçtiğini bildirdi. Özellikle İngiltere Premier Lig temsilcisi Crystal Palace’ın Boey ile ciddi şekilde ilgilendiği öne çıkmakta.

HENÜZ SONUÇ YOK

Birçok kulüp Boey için çalışmalar yaparken, Ocak ayında yeni bir sayfanın açılması bekleniyor. Bayern Münih’in karar aşamasındaki bu süreç, Boey’in kariyeri açısından önemli bir dönüm noktası olabilmektedir.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Estonya Vekilleri Kriz Yaşadı Alkol Sorunu Başgösterdi

Estonya milletvekillerinin Hindistan seyahati, Dalay Lama ile görüşmeden önce yaşanan alkol sorunu nedeniyle diplomatik bir krizle sonuçlandı. Olay, uluslararası ilişkileri etkileyen bir skandal haline geldi.
Gündem

Trabzonspor: İç Sahada 217 Gün Mağlup Olmadı

Trabzonspor, Süper Lig'deki tek iç saha kaybını geçen sezon Galatasaray karşısında 2-0'lık skorla elde etti. Maç, 10 Mayıs'ta oynandı.
Gündem

Kamboçya Tayland Sınır Geçişleri Askıya Alındı

Kamboçya, Tayland ile yaşanan artan çatışmalar üzerine güvenlik önlemleri alarak sınır geçişlerini durdurdu. İki ülke arasında savaş riski yükseliyor.
Gündem

Endonezya’da Sel Ve Toprak Kaymaları Felaketi Yaşanıyor

Sumatra Adası'ndaki yoğun yağışlar sonucu meydana gelen sel ve toprak kaymalarında ölü sayısının 1000'i aştığı rapor ediliyor.
Gündem

Taylor Swift Ekibine 197 Milyon Dolar Bonus Dağıttı

Taylor Swift, konser turnesindeki ekip üyelerine toplamda 197 milyon dolar ödeme yaptığı bilgisi gün yüzüne çıktı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.