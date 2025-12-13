Bayern Münih’te Boey İçin Ocak Ayrılığı Beklentisi

BAYERN MÜNİH’TE BOEY İÇİN AYRILIK GÜNDEMİ

Bundesliga’nın önde gelen takımlarından Bayern Münih, önceki sezonun ara transfer döneminde Galatasaray’dan 30 milyon euro karşılığında transfer ettiği Sacha Boey ile ilgili önemli bir karara varmak üzere. Fransız sağ bek, Alman kulübünde beklediği forma şansını bulamayınca ayrılık olasılığı gündeme geldi.

ŞİMDİ YENİ FIRSAT ZAMANI

Ünlü spor yazarı Fabrizio Romano, yaptığı gece geç saatlerdeki açıklamada, Boey için kulüplerin Bayern Münih ile iletişime geçtiğini bildirdi. Özellikle İngiltere Premier Lig temsilcisi Crystal Palace’ın Boey ile ciddi şekilde ilgilendiği öne çıkmakta.

HENÜZ SONUÇ YOK

Birçok kulüp Boey için çalışmalar yaparken, Ocak ayında yeni bir sayfanın açılması bekleniyor. Bayern Münih’in karar aşamasındaki bu süreç, Boey’in kariyeri açısından önemli bir dönüm noktası olabilmektedir.