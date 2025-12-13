Gedson Fernandes İçin 45 Milyon Euro Şartı

Sezon başında Beşiktaş’tan Spartak Moskova’ya transfer olan Gedson Fernandes ile ilgili Rus ekibinin kararları netleşti.

REFORMSAL BİR TEKLİF GEREKEN SATIŞ PLANI

Sport24’ün aktardığı bilgilere göre, Spartak Moskova, Gedson Fernandes’in transferi için 45 milyon Euro’luk bir teklif gelmediği sürece oyuncuyu satmayı düşünmüyor. Bu kış transfer döneminde oyuncu ile yollarını ayırmayı planlamıyorlar. Ancak, belirtilen rakamın altında kalacak teklifler için müzakerelere açık olunacağı belirtiliyor.

İKİ SÜPER LİG TAKIMIYLA BAĞLANTILI

Fernandes’in adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile uzun zamandır anılıyor. Oyuncunun performansına dair ise, Portekizli futbolcu, Spartak Moskova forması ile tüm kulvarlarda geride kalan 20 maçta 5 gol ve 3 asist gerçekleştirdi.