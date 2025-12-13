Gedson Fernandes İçin 45 Milyon Euro Şartı

gedson-fernandes-icin-45-milyon-euro-sarti

Sezon başında Beşiktaş’tan Spartak Moskova’ya transfer olan Gedson Fernandes ile ilgili Rus ekibinin kararları netleşti.

REFORMSAL BİR TEKLİF GEREKEN SATIŞ PLANI

Sport24’ün aktardığı bilgilere göre, Spartak Moskova, Gedson Fernandes’in transferi için 45 milyon Euro’luk bir teklif gelmediği sürece oyuncuyu satmayı düşünmüyor. Bu kış transfer döneminde oyuncu ile yollarını ayırmayı planlamıyorlar. Ancak, belirtilen rakamın altında kalacak teklifler için müzakerelere açık olunacağı belirtiliyor.

İKİ SÜPER LİG TAKIMIYLA BAĞLANTILI

Fernandes’in adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile uzun zamandır anılıyor. Oyuncunun performansına dair ise, Portekizli futbolcu, Spartak Moskova forması ile tüm kulvarlarda geride kalan 20 maçta 5 gol ve 3 asist gerçekleştirdi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Estonya Vekilleri Kriz Yaşadı Alkol Sorunu Başgösterdi

Estonya milletvekillerinin Hindistan seyahati, Dalay Lama ile görüşmeden önce yaşanan alkol sorunu nedeniyle diplomatik bir krizle sonuçlandı. Olay, uluslararası ilişkileri etkileyen bir skandal haline geldi.
Gündem

Trabzonspor: İç Sahada 217 Gün Mağlup Olmadı

Trabzonspor, Süper Lig'deki tek iç saha kaybını geçen sezon Galatasaray karşısında 2-0'lık skorla elde etti. Maç, 10 Mayıs'ta oynandı.
Gündem

Kamboçya Tayland Sınır Geçişleri Askıya Alındı

Kamboçya, Tayland ile yaşanan artan çatışmalar üzerine güvenlik önlemleri alarak sınır geçişlerini durdurdu. İki ülke arasında savaş riski yükseliyor.
Gündem

Endonezya’da Sel Ve Toprak Kaymaları Felaketi Yaşanıyor

Sumatra Adası'ndaki yoğun yağışlar sonucu meydana gelen sel ve toprak kaymalarında ölü sayısının 1000'i aştığı rapor ediliyor.
Gündem

Taylor Swift Ekibine 197 Milyon Dolar Bonus Dağıttı

Taylor Swift, konser turnesindeki ekip üyelerine toplamda 197 milyon dolar ödeme yaptığı bilgisi gün yüzüne çıktı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.