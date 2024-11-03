“6 Yaşındaki Şirin, Kâğıt Toplayıcısı Tarafından Öldürüldü!”

ŞİRİN’İN KAYBI VE CİNAYETİ

Markete gitmek için evden çıkan 6 yaşındaki Şirin Elmas, ailesi tarafından 3 gündür her yerde aranıyordu. Polis, kamera kayıtlarını incelediğinde bir kâğıt toplayıcısının küçük kızı mezarlığa doğru götürdüğünü tespit etti. Mezarlıkta yapılan incelemeler sonucu Şirin’in cesedi bulundu. Şişli’de 31 Ekim günü evinden çıkıp markete giden küçük kızdan bir daha haber alınamayınca ailesi polise kayıp başvurusunda bulundu, ardından bir televizyon programında yardım istedi.

POLİSİN HAREKETE GEÇİŞİ VE ŞÜPHELİ

Yapılan başvuruların ardından İstanbul polisi, küçük kızın evinin ve çevresinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerde Şirin’in en son orta yaşlarda bir adamla görüldüğü ve Feriköy Mezarlığı yakınlarında kaybolduğu belirlendi. Kameralardaki şüphelinin kimliğini tespit eden ekipler, kâğıt toplayıcısı Mustafa Ö.’yü önceki gece evinde gözaltına aldı. Emniyette sorgulanan 49 yaşındaki zanlı, kamera görüntülerini gördükten sonra suçunu kabul etti. Şirin’i, mezarlıkta eşarbıyla boğarak öldürdüğünü itiraf etti.

AİLENİN DRAMI VE CENAZE

Şirin’in cenazesi, Adli Tıp Kurumu’na götürülürken, Mustafa Ö. ise ‘nitelikli cinsel istismar’ ve ‘kasten öldürme’ suçlarından tutuklandı. Kızlarının öldüğünden habersiz, evlerinin önünde iyi bir haber bekleyen aile üyeleri, acı haberi alınca büyük bir dram yaşadı. Ölüm haberini duyduktan sonra sinir krizi geçiren anne Yeter Hanilçi ve baba İbrahim Hanilçi’ye sağlık ekipleri müdahale etti. Küçük kızın cenazesi, incelemenin ardından aileye teslim edildi. Cenazeyi teslim alan aile gözyaşlarına boğuldu.

MAHALLE SAKİNİ VE KORKU

Şirin’in ailesinin 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depreminin ardından Şanlıurfa’dan İstanbul’a taşındığı öğrenildi. Mahalle sakini Kerime Esen, “Ben en son Şirin’i Perşembe günü pazara giderken gördüm. Çocuk neşeli şekilde pazara doğru gidiyordu. Mezarlıkta öldürülmüş diye duyunca çok üzüldüm. Torunlarım, ‘okula gidemem’ diyor. Biz artık korkuyoruz” dedi. Kâğıt toplayıcısı Mustafa Ö.’nün emniyetteki ilk ifadesinde, Feriköy Mezarlığı’nda olayı gerçekleştirdiğini itiraf ettiği öğrenildi. Gözaltına alınan Ö.’nün ifadesinde, “Yanıma geldi. Para istedi. Vermeyeceğimi söyledim. Peşimi bırakmadı. Sinirlendim, mezarlığın orada boğarak öldürdüm. Sonra cesedi çalılarla örtmeye çalıştım” dediği bildirildi. Cinayet şüphelisi işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ayrıca, Mustafa Ö.’nün geçmişte de suç kaydının bulunduğu öğrenildi.