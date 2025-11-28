621 Hakim Ve Cumhuriyet Savcısına Atama Yapıldı

621 HAKİM VE CUMHURİYET SAVCISI ATANDI

Adalet Bakanı Tunç duyurdu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adli ve İdari Yargı 2025 Yılı Mazeret ve Müstemir Yetki Kararnameleri çerçevesinde 621 hakim ve cumhuriyet savcısının atandığını ve ayrıca 1840 müstemir yetki düzenlemesi yapıldığını duyurdu. Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hakimler ve Savcılar Kurulu ile birlikte “Adli ve İdari Yargı 2025 Yılı Mazeret ve Müstemir Yetki Kararnameleri”nin yayımlandığını ifade etti.

Bakan Tunç, “Mazeret Kararnamesiyle, 621 hakim ve cumhuriyet savcısının atamasını gerçekleştirdik. 1840 müstemir yetki düzenlemesi yaptık.” şeklinde açıklama yaparak, bölge adliye mahkemelerine yönelik 115 üye hakim ataması gerçekleştirildiğini bildirdi.

17 YENİ DAİRE EKLENDİ, 85 YENİ MAHKEME KURULDU

Bakan Tunç, 12 ceza dairesi ve 5 hukuk dairesi olmak üzere toplamda 17 yeni dairenin faaliyete geçtiğini aktardı. Bu sayede istinaf yargısının kapasitesinin önemli ölçüde artırıldığını vurgulayan Tunç, Beyşehir, Erbaa, Kahta ve Merzifon Ağır Ceza Mahkemeleri’nin 2 Ocak 2026 tarihinden itibaren hizmete gireceğini belirtti. Ayrıca, bölünmüş mahkeme uygulamasına son vererek 319 mahkemeyi müstakil hale getirdiklerini ve 85 yeni mahkeme ile birlikte toplamda 404 mahkemenin faaliyete geçtiğini kaydetti. İdari yargıda ise 219 hakim ataması gerçekleştirilerek, Diyarbakır, Kayseri ve Antalya Bölge İdare Mahkemeleri ile Bingöl, Amasya, Hakkari ve Şırnak’ta yeni İdare ve Vergi Mahkemeleri açıldığı ifade edildi.

TUNC’TAN TEMENNİ

Kararnamelerin hayırlı olmasını dileyen Tunç, “Hukukun üstünlüğünden hiçbir zaman ayrılmadan, tarafsızlık ve bağımsızlık ilkelerine bağlı kalarak görevlerini ifa eden hakim ve cumhuriyet savcılarımıza yeni görev yerlerinde üstün muvaffakiyetler diliyorum.” şeklinde konuştu.

MÜSTEMİR YETKİ NEDİR?

Hukuk alanında kullanılan müstemir yetki terimi, “sürekli, kesintisiz devam eden yetki” anlamını taşıyor. Bu terim, bir makamın veya kişinin belirli bir konuda her zaman işlem yapabilme yetkisini ifade ediyor.