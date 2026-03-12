Orta Doğu’da Savaş Atmosferi Gerilimi Artırıyor

ABD, müzakere sürecini sona erdirerek İsrail ile birlikte İran’a karşı bir savaş başlattı ve bu çatışma 13. gününe ulaşırken Orta Doğu’daki gerginlik artış gösteriyor. İran, Mücteba Hamaney’in liderliği altında iken ABD Başkanı ve İsrail Başbakanı, tehditkar mesajlar yolluyor. Her iki ülkede de halk, gelişmelerden ciddi rahatsızlık duyuyor.

İSRAİLLİLER YURT DIŞINA KAÇIYOR

İsrail’deki savaş ortamının ağırlaşması ile vatandaşların bir kısmı ülkeyi terk etmeye çalışıyor. Ülkede sürekli olarak “varoluşsal tehdit” algısının yaratılmasının protestoları bastırmak için yapıldığı değerlendirmeleri öne çıkıyor.

BÜYÜK PANİK HAKİM

Pazar günü yeniden başlayan uçuşlara rağmen, hava saldırıları sebebiyle uçakların kalkışlarında gecikmeler yaşanıyor. Bu durum havaalanlarında büyük bir panik yaratıyor ve yolcular arasında uçağa binme konusunda ciddi tartışmalar yaşanıyor.

HALK SÜREKLİ SIĞINAKLARA KAÇIYOR

İsrailli vatandaşların cep telefonlarına ve arama motorlarına sürekli saldırı uyarıları gönderiliyor. Önceki akşam çok sayıda uyarı gönderilmesine karşın herhangi bir saldırının gerçekleşmediği bildiriliyor. Her uyarı sonrasında vatandaşların işlerini bırakıp sığınaklara koştuğu ifade ediliyor.

İRAN VE HİZBULLAH’TAN KOORDİNELİ SALDIRILAR

Lübnan’dan Hizbullah tarafından yapılan füzeli saldırılarda, mesafenin kısa olması nedeniyle uyarı sistemlerinin devreye giremediği belirtiliyor. Gerçekleşen son saldırılarda İran ve Hizbullah’ın ortak hareket ettiği ve yaklaşık 100 füzenin fırlatıldığı bildiriliyor. Saldırının Hayfa’da büyük paniğe neden olduğu ve şehirde korku atmosferinin hakim olduğu vurgulanıyor.

SOKAKLAR BOŞ KALDI, EKONOMİK ENDİŞELER ARTIYOR

Savaş ortamının etkisiyle İsrail’de sokakların büyük ölçüde boş kaldığı gözlemleniyor. Güvenlik eksikliği nedeniyle insanların dışarı çıkmamayı tercih ettiği, sığınağı bulunmayan işletmelere de açılma izni verilmediği aktarılıyor. Bu durumun ekonomik zorlukları da beraberinde getireceği düşünülüyor. Hayfa Belediye Başkanı, hükümete yönelik eleştirilerini dile getirerek, “Ne çocukların ne de ailelerin hayatını tehlikeye atamam. Füze saldırıları sürerken okulları açmıyorum.” şeklinde konuştu.

NETANYAHU HÜKÜMETİ TEHDİT ALTINDA

Savaşın yanı sıra iç politikada da gerilim yükseliyor. 15 Mart itibarıyla hem bütçe tartışmaları hem de güvenlik kaygıları nedeniyle büyük protestoların başlayabileceği kaydediliyor. Haredi Yahudilerin askere gitmemesi ve bu gruplara ayrılan büyük bütçeler toplumda tepkilere yol açıyor. Uzmanlar, 31 Mart’a kadar bütçe görüşmelerinin tamamlanmaması durumunda Netanyahu hükümetinin düşebileceği uyarısında bulunuyor.