Fenerbahçe Deplasmanda Karagümrük İle Karşılaşıyor: 6 Eksik

fenerbahce-deplasmanda-karagumruk-ile-karsilasiyor-6-eksik

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında 13 Mart Cuma günü, Fatih Karagümrük’le deplasmanda karşılaşacak. Mücadele, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak. Ligde Kasımpaşa ve Antalyaspor karşılaşmalarında yaşanan puan kayıplarının ardından, son dakikada Samsunspor’u yenerek moral depolayan sarı-lacivertliler, Fatih Karagümrük’ü mağlup ederek zirve yarışına devam etmeyi amaçlıyor. Teknik direktör Domenico Tedesco önderliğindeki namağlup Fenerbahçe, haftayı 57 puanla lider Galatasaray’ın 4 puan gerisinde, 2. sırada tamamlayacak. İlk yarıda iki takım arasında oynanan maçta, sarı-lacivertli ekip 2-1’lik skorla galip gelmişti.

FENERBAHÇE’DE 6 EKSİK

Fatih Karagümrük maçı öncesinde Fenerbahçe, 6 eksik oyuncusundan yoksun. Tedavi süreçleri devam eden Edson Alvares, Milan Skriniar, Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo, maçta görev alamayacak. Ayrıca, kart cezalısı durumundaki Ederson da sahada yer almayacak.

5 İSİM SINIRDA

Fenerbahçe’deki 5 futbolcu, kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Gaziantep FK karşılaşmasında cezalı duruma düşecek. Bu iki oyuncular arasında Archie Brown, Anthony Musaba, Mert Müldür, Matteo Guendouzi ve Kerem Aktürkoğlu bulunuyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

MHP Genel Başkanı Bahçeli’den İstiklal Marşı Kutlaması

MHP lideri Devlet Bahçeli, İstiklal Marşı'nın 105. yıl dönümünde Mehmet Akif Ersoy ve tüm şehitleri anarak, bu önemli günün anlamını vurguladı.
Gündem

Orta Doğu’da Savaş Atmosferi Gerilimi Artırıyor

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik savaşında 13. gün geride kalırken, İsrail’de halk panik içinde sığınaklara kaçıyor. Ekonomik kriz, Netanyahu hükümetini zorlu bir duruma sokuyor.
Gündem

PKK’lı Teröristin Suriye’de Bakan Yardımcılığı Ataması

Suriye'de “Sipan Hemo” ve “Derviş Afrin” kod adlı Semir Asu'nun Savunma Bakan Yardımcılığına atandığı, Türkiye'de ise bu duruma sert tepkiler gösterildiği belirtildi.
Gündem

TCMB Para Politikası Kararı Beklentileri Artıyor

Merkez Bankası'nın toplantısı öncesi yapılan anketler, politika faizinin değişmeyeceği yönünde güçlü beklentiler ortaya koyuyor. Ekonomistlerin çoğu sabit kalacağına inanıyor.
Gündem

Şampiyonlar Ligi’nde Gecenin Heyecan Verici Sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda karşılaşmalar tamamlandı. PSG ve Chelsea'nin mücadele ettiği gecede birçok gol atıldı. Bodo/Glimt çeyrek finale ilerliyor. Maç özetleri dikkat çekti.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.