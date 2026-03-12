Fenerbahçe Deplasmanda Karagümrük İle Karşılaşıyor: 6 Eksik

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında 13 Mart Cuma günü, Fatih Karagümrük’le deplasmanda karşılaşacak. Mücadele, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak. Ligde Kasımpaşa ve Antalyaspor karşılaşmalarında yaşanan puan kayıplarının ardından, son dakikada Samsunspor’u yenerek moral depolayan sarı-lacivertliler, Fatih Karagümrük’ü mağlup ederek zirve yarışına devam etmeyi amaçlıyor. Teknik direktör Domenico Tedesco önderliğindeki namağlup Fenerbahçe, haftayı 57 puanla lider Galatasaray’ın 4 puan gerisinde, 2. sırada tamamlayacak. İlk yarıda iki takım arasında oynanan maçta, sarı-lacivertli ekip 2-1’lik skorla galip gelmişti.

FENERBAHÇE’DE 6 EKSİK

Fatih Karagümrük maçı öncesinde Fenerbahçe, 6 eksik oyuncusundan yoksun. Tedavi süreçleri devam eden Edson Alvares, Milan Skriniar, Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo, maçta görev alamayacak. Ayrıca, kart cezalısı durumundaki Ederson da sahada yer almayacak.

5 İSİM SINIRDA

Fenerbahçe’deki 5 futbolcu, kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Gaziantep FK karşılaşmasında cezalı duruma düşecek. Bu iki oyuncular arasında Archie Brown, Anthony Musaba, Mert Müldür, Matteo Guendouzi ve Kerem Aktürkoğlu bulunuyor.