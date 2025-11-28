621 Hakim ve Savcıya Atama Gerçekleştirildi: 17 Yeni Daire ve 85 Mahkeme Kuruldu

621 HAKİM VE CUMHURİYET SAVCISININ ATAMASI YAPILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adli ve İdari Yargı 2025 Yılı Mazeret ve Müstemir Yetki Kararnameleri çerçevesinde 621 hakim ve cumhuriyet savcısının atamasının gerçekleştirildiğini ve 1840 müstemir yetki düzenlemesi yapıldığını duyurdu. Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından “Adli ve İdari Yargı 2025 Yılı Mazeret ve Müstemir Yetki Kararnameleri”nin yayımlandığını belirtmiştir.

621 HAKİM VE CUMHURİYET SAVCISI ATANDI

Tunç, yaptığı açıklamada, “Mazeret Kararnamesiyle, 621 hakim ve cumhuriyet savcısının atamasını gerçekleştirdik. 1840 müstemir yetki düzenlemesi yaptık.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, bölge adliye mahkemelerine 115 üye hakim ataması yapıldığını da aktardı.

17 YENİ DAİRE EKLENDİ, 85 YENİ MAHKEME KURULDU

Bakan Tunç, 12 ceza dairesi ve 5 hukuk dairesi ile toplamda 17 yeni dairenin faaliyete geçtiğini kaydederek, bunun istinaf yargısının kapasitesini önemli ölçüde artırdığını vurguladı. Ayrıca, Beyşehir, Erbaa, Kahta ve Merzifon Ağır Ceza Mahkemelerinin 2 Ocak 2026’dan itibaren faaliyete geçirileceğini duyurdu ve 319 mahkemenin müstakil hale getirildiğini belirtti. Bu yeni adımlar ile birlikte 85 yeni mahkeme açarak toplamda 404 mahkemenin faaliyete geçtiğini açıkladı. İdari yargıda ise 219 hakim ataması gerçekleştirildiğine dikkat çekti ve Diyarbakır, Kayseri ve Antalya Bölge İdare Mahkemelerinin yanı sıra Bingöl, Amasya, Hakkari ve Şırnak’ta da yeni İdare ve Vergi Mahkemeleri kurulduğunu ifade etti.

Tunç, bu kararnamelerin hayırlı olmasını dilediği açıklamasında, “Hukukun üstünlüğünden hiçbir zaman ayrılmadan tarafsızlık ve bağımsızlık ilkelerine bağlı kalarak görevlerini ifa eden hakim ve cumhuriyet savcılarımıza yeni görev yerlerinde üstün muvaffakiyetler diliyorum.” dedi.

MÜSTEMİR YETKİ NE DEMEK?

Hukuk terimi olan müstemir yetki, “sürekli, kesintisiz devam eden yetki” anlamında kullanılmaktadır. Bu terim, bir makamın veya kişinin belirli bir konuda daima işlem yapma yetkisine sahip olmasını açıklamaktadır.