İncirlik Üssü’nden Askeri Nöbet Mesajı Geldi

NÜKLEER MÜZAKERELERDE TATMİN EDİCİ HAREKETLER

Nükleer müzakerelerin sürdüğü dönemde, İsrail’in ABD desteğiyle İran’a karşı gerçekleştirdiği saldırılarda 12 gün geride kaldı. İran’ın yanıt eylemleri sırasında Türkiye sınırlarına 3 kez füze ve füze parçaları düştü. Gelişmeleri izleyen NATO savunma sistemleri, İran’dan atılan füzeleri etkisiz hale getirdi. Bu durum, Adana’daki İncirlik Üssü’ne dair tartışmaları da beraberinde getirdi.

İNCİRLİK ÜSSÜ’NE VURGU

Milli Savunma Bakanlığı, İncirlik Üssü’nde görevli Türk askerlerinin nöbet esnasında çekilen görüntülerini sosyal medya aracılığıyla paylaştı. Paylaşılan fotoğrafta nöbet tutan askerler ve dalgalanan Türk bayrağı dikkatleri üzerine çekti. Mesaj ise oldukça açıktı: “İncirlik bir Türk üssüdür” ifadesi, paylaşımda yer aldı. Bu mesaj, askerlerin görevine duyulan saygıyı pekiştirirken, aynı zamanda İncirlik Üssü’nün Türkiye’ye ait olduğunu da ortaya koyan anlamlı bir ifade olarak öne çıktı.