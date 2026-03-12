Denizlispor’un Süper Amatör Lig’e Düşmesi Kesinleşti

SÜPER LİG’DE TARİHE GEÇEN TAKIM İFLAS ETTİ

Süper Lig’de uzun süre boy gösteren ve 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası’nda elde ettiği başarılarla Türk futbol tarihine adını yazdıran Denizlispor, yaşadığı mali sorunlar nedeniyle Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) mücadele ederken, sezonun bitmesine 7 maç kala 6 puan silme cezası aldı. Bu durum, yeşil-siyahlı ekibin Denizli Süper Amatör Lig’e düşmesini kesinleştirdi.

YILLARCA AVRUPA’DA YER ALDI

Denizlispor, UEFA Kupası’nda Fransa’nın Lorient ve Çekya’nın Sparta Prag takımlarını yenerek son 16 turuna yükseldi. Ancak, güçlü kadrosuyla eşleştiği Porto’ya deplasmanda 6-1 yenilerek, evinde 2-2 berabere kalarak turnuvadan elendi.

KÜME DÜŞÜŞÜ VE EKOZNOMİK SORUNLAR

Kulüp, 21 sezon boyunca yer aldığı Süper Lig’de 2000’li yılların başında dikkate değer bir performans sergiledi. Ancak yıllar geçtikçe artan borçlar ve yönetimsel sorunlar, takımın sportif başarısını olumsuz etkiledi. 2020-21 sezonunda Süper Lig’den düşen Denizlispor, 2022-23 sezonunda 1. Lig’e de veda etti. Geçen sezon ise TFF 2. Lig’den düşerek BAL’a geriledi. Eski futbolcularının alacakları yüzünden kulüp, transfer yasaklarıyla mücadele etmek zorunda kaldı. Kadrosunu büyük ölçüde altyapıdan yetişen genç futbolcularla oluşturmasına rağmen, beklenen sonuçları elde edemedi.

DENİZLİ SÜPER AMATÖR LİG’DE MÜCADELE EDECEK

Eski futbolcu Tiago Lopes’in, kulübe açtığı davayı kazanmasının ardından Denizlispor, ek olarak 6 puan silme cezası daha aldı. BAL’da gerçekleşen bu sezon 14 puan toplayan yeşil-siyahlı ekip, toplamda “12 puan silme cezası” sonucunda sadece 2 puana geriledi. Denizlispor, kalan 7 haftada tüm maçlarını kazanması halinde dahi puan silme cezaları nedeniyle ligde kalma şansını yitirmiş oldu. Ege temsilcisi, gelecek sezon Denizli Süper Amatör Lig’de mücadele edecek.