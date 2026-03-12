Alman Bankadan Hürmüz Boğazı Üzerine Üç Senaryo

Deutsche Bank tarafından yayımlanan güncel raporda, Orta Doğu’daki çatışmanın petrol piyasaları üzerindeki muhtemel etkileri çeşitli senaryolar üzerinden incelendi. Özellikle Hürmüz Boğazı’nın durumu, küresel enerji fiyatlarının yönü açısından en belirleyici unsur olmayı sürdürüyor. Banka, boğazın açık kalması, belirsiz bir kapanma durumu ya da tamamen kapanmasının petrol fiyatlarının farklı aralıklarda hareket etmesine yol açabileceğini dile getirdi.

HÜRMÜZ BOĞAZI PETROL PİYASASININ ANA BELİRLEYİCİSİ

Raporda, Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmelerin küresel petrol arzı üzerindeki potansiyel etkileri ele alındı. Hürmüz Boğazı’nın enerji taşımacılığı açısından kritik bir öneme sahip olduğu ifade edildi. Banka, boğazın durumu göz önünde bulundurulduğunda petrol fiyatlarının geniş bir aralıkta önemli dalgalanmalar gösterebileceğine dikkat çekti.

SENARYO 1: BOĞAZ YENİDEN AÇILIRSA FİYATLAR GERİLEYEBİLİR

Raporun ilk senaryosuna göre, çatışmanın kısa sürede sonlanması ve Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması halinde petrol piyasalarında hızlı bir normale dönüş olabileceği değerlendirilmekte. Bu durumda Brent ham petrol fiyatının önce yaklaşık 80 dolara ulaşması, ardından ise 70 dolara gerilemesi öngörülüyor. Böyle bir gelişmenin arz kaygılarını ciddi ölçüde azaltması ve piyasalardaki istikrarı yeniden sağlaması bekleniyor.

SENARYO 2: BELİRSİZ KAPANMA DURUMUNDA FİYATLAR YÜKSEK KALABİLİR

İkinci senaryoya göre, boğazın belirsiz bir durumda kalması halinde petrol fiyatlarının yüksek seviyelerde kalmaya devam edeceği düşünülüyor. Raporda, Nisan ayında OPEC tarafından yapılacak olası arz artışının rağmen Brent petrolün 80 ile 100 dolar aralığında kalabileceği belirtiliyor. Bu senaryoda ilave arz, fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü baskıyı sınırlayabilir fakat tamamen ortadan kaldırmayabilir.

SENARYO 3: TAM KAPANMA HALİNDE PETROL 150 DOLARA ÇIKABİLİR

Raporda belirtilen en olumsuz senaryonun Hürmüz Boğazı’nın zorla ve kalıcı bir şekilde kapatılması olduğu ifade ediliyor. Böyle bir durumda Brent petrol fiyatlarının 130 ile 150 dolar seviyelerine kadar yükselebileceği uyarısında bulunuluyor. Bu senaryo, küresel enerji sistemi açısından oldukça ağır sonuçlar doğurabilir ve dünya ekonomisini ciddi bir resesyon riskiyle karşı karşıya bırakabilir.

ALTIN İÇİN HEDEF 6 BİN DOLAR

Deutsche Bank raporunda, altın fiyatlarına yönelik beklentilere de yer verildi. Banka, 2026 yıl sonu için altının ons başına 6.000 dolara ulaşacağını öngörüyor. 2026 yılında ortalama fiyatın ise 5.500 dolar seviyelerinde gerçekleşmesi bekleniyor. Ayrıca, 2027 yılı boyunca altının ortalama 6.200 dolar seviyelerinde seyredebileceği tahmin ediliyor.

