Gürcistan’da Kırmızı Bültenle Aranan 16 Şüpheli Yakalandı

gurcistan-da-kirmizi-bultenle-aranan-16-supheli-yakalandi

İçişleri Bakanlığı, Gürcistan polisiyle birlikte yürütülen ortak operasyonlar neticesinde kırmızı bültenle aranan 13 kişi ve ulusal düzeyde aranan 3 kişinin yakalandığını duyurdu. Şüphelilerin Türkiye’ye iade işlemleri için çalışmalar başladığı ifade edildi.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Bakanlığın sosyal medya platformlarından yaptığı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı’nın organizasyonunda, istihbarat ve Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlıkları ile Gürcistan polis teşkilatının katılımıyla düzenlenen operasyonlar sonucunda aranan şüpheliler ele geçirildi.

İADE İŞLEMLERİ BAŞLATILDI

Açıklamada, kırmızı bültenle aranan isimler arasında R.G., R.C., N.D., R.S., H.Ç., S.E., Y.S., M.A., D.C.B., O.K., O.M., T.F. ve S.A. ile ulusal seviyede aranan H.A., U.Ö. ve R.S. yer aldığı belirtildi. Bakanlık, yakalanan şüphelilerin Türkiye’ye iadesi için süreçlerin başlatıldığını bildirdi.

