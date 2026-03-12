Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede’nin Tahliyesine Karar Verildi

gorele-belediye-baskani-hasbi-dede-nin-tahliyesine-karar-verildi

GİRESUN’DA TACİZ İDDİASIYLA YARGILANAN BELEDİYE BAŞKANI DAVA SÜRECİNE ÇIKTI

Giresun’un Görele ilçesinde görev yapan CHP’li Belediye Başkanı Hasbi Dede, sosyal medya üzerinden 2009 doğumlu bir bireye taciz içerikli mesajlar gönderdiği iddiasıyla yargılanıyor. Davanın ilk duruşması, Görele 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde, basına ve izleyicilere kapalı olarak gerçekleştirildi. Hasbi Dede, duruşmaya Samsun Kavak S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunduğu için SEGBİS aracılığıyla katılım sağladı. Dede, SEGBİS üzerinden yaptığı savunmada kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti.

DAVA ERTELENİYOR

Mahkeme, verdiği ara kararda, Hasbi Dede’nin adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti ve duruşmayı 24 Nisan 2026 tarihine erteledi.

TACİZ İDDİASI DETAYLANDIRILIYOR

İddianamede belirtilene göre, mağdur çocuğun ve annesinin 8 Şubat 2026 tarihinde, Görele İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne başvurarak Belediye Başkanı Hasbi Dede’nin Instagram ve WhatsApp üzerinden taciz içerikli mesajlar göndermesiyle ilgili şikayette bulundukları ifade ediliyor. Soruşturma sürecinde, mağdura ait cep telefonunun incelendiği ve mesajların tutanak altına alındığı, ayrıca dijital materyallerin Giresun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından teknik incelemeye tabi tutulduğu kaydedildi. Dede’nin “elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanarak çocuğa karşı cinsel taciz” suçundan 9 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla yargılandığı ifade ediliyor. Soruşturma sırasında tutuklanan Dede, 12 Şubat’la İçişleri Bakanlığı tarafından belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

