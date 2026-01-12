7 Katlı Otelde Yangın: 8 Kişi Dumandan Etkilendi

7-katli-otelde-yangin-8-kisi-dumandan-etkilendi

Yangın, saat 01.00 civarında Nilüfer ilçesi Görükle Dumlupınar Mahallesi’nde bulunan 7 katlı bir otelde meydana geldi. Otelin eksi 1’tinci katında yer alan SPA bölümünde devam eden tadilat çalışmaları sırasında başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek yayıldı. Yangının etkisiyle oluşan duman, binayı tamamen sararken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine hızlıca çok sayıda güvenlik, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri yönlendirildi. 27 odası dolu olan ve yabancı turistlerin de konakladığı otelde, mahsur kalan misafirler, ekiplerin yardımıyla güvenli bir şekilde tahliye edildi. Olayda 8 kişi dumandan etkilendi.

DUMANDAN ETKİLENENLER

Dumandan etkilenen 8 kişiden 3’üne olay yerinde bulunan ambulanslarda ilk müdahale yapıldı. Diğer 5 kişi ise Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi. Yangına, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesi ile kontrol altına alındı. Soğutma işlemlerinin devam ettiği sırada, binayı saran dumanın tahliyesi için de itfaiye ekipleri çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

MAHSUR KALANLAR İÇİN YENİ GÜVENLİ ALAN

Yangın sırasında binada konaklamakta olanların güvenliği için, karşı caddede bulunan aynı gruba ait diğer bir otele yerleştirildi. Olayla ilgili inceleme çalışmaları sürdürülüyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

İstanbul’da Kar Yağışı Salı Akşama Kadar Sürüyor

İstanbul'da kar yağışı etkisini gösteriyor; batı ilçeleri ve yüksek bölgeler beyaz örtüyle kaplandı. Havanın salı akşamına kadar soğuk ve yağışlı kalması bekleniyor.
Gündem

Trump Grönland Konusunda Kesin Açıklamalarda Bulundu

ABD Başkanı Trump, Grönland'ı almakta kararlı olduğunu belirterek, adanın savunmasını hafife aldı. Danimarka ise bu durumu ciddi bir bunalım olarak değerlendirdi. Avrupa ve NATO'da da kaygılar artıyor.
Gündem

Emre Mor İçin Kayserispor İhtimali Masada

Fenerbahçe ile yollarını ayırması muhtemel olan Emre Mor'un Kayserispor'a transfer olabileceği konuşuluyor. Bu, futbolcunun kariyerinde yeni bir döneme işaret edebilir.
Gündem

Fed Başkanı Powell Hakkında Ceza Soruşturması Başlatıldı

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, Kongre'deki ifadeleri nedeniyle federal savcılarca soruşturuluyor. Powell, Trump yönetiminin faiz politikası baskılarını sürece bağladı.
Gündem

Galatasaray’da Transfer Planları Revize Edildi

Süper Kupa'da Fenerbahçe'ye 2-0 yenilen Galatasaray, transfere erkenden yönelerek özellikle orta sahaya takviyeler yapmayı planlıyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.