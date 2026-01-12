7 Katlı Otelde Yangın: 8 Kişi Dumandan Etkilendi

Yangın, saat 01.00 civarında Nilüfer ilçesi Görükle Dumlupınar Mahallesi’nde bulunan 7 katlı bir otelde meydana geldi. Otelin eksi 1’tinci katında yer alan SPA bölümünde devam eden tadilat çalışmaları sırasında başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek yayıldı. Yangının etkisiyle oluşan duman, binayı tamamen sararken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine hızlıca çok sayıda güvenlik, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri yönlendirildi. 27 odası dolu olan ve yabancı turistlerin de konakladığı otelde, mahsur kalan misafirler, ekiplerin yardımıyla güvenli bir şekilde tahliye edildi. Olayda 8 kişi dumandan etkilendi.

DUMANDAN ETKİLENENLER

Dumandan etkilenen 8 kişiden 3’üne olay yerinde bulunan ambulanslarda ilk müdahale yapıldı. Diğer 5 kişi ise Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi. Yangına, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesi ile kontrol altına alındı. Soğutma işlemlerinin devam ettiği sırada, binayı saran dumanın tahliyesi için de itfaiye ekipleri çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

MAHSUR KALANLAR İÇİN YENİ GÜVENLİ ALAN

Yangın sırasında binada konaklamakta olanların güvenliği için, karşı caddede bulunan aynı gruba ait diğer bir otele yerleştirildi. Olayla ilgili inceleme çalışmaları sürdürülüyor.