İstanbul Uyuşturucu Soruşturmasında Savcılık İfadeleri Açıklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; ünlülerle ilgili yürütülen uyuşturucu soruşturmasında, oyuncular Doğukan Güngör ve Ceyda Ersoy’un verdikleri ifadeleri gün yüzüne çıkardı. Güngör, uyuşturucu kullanma itirafıyla beraber yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakılırken, tutuklanan Ersoy ise evinde bulunan maddeleri kullanma amacıyla bulundurduğunu ve tedavi talep ettiğini belirtti.

SAVCILIĞA VERİLEN İFADELER

Soruşturma çerçevesinde gerçeklerin açığa çıkması için savcılığa ifade veren Güngör, “Uyuşturucu madde kullandığımı kabul ediyorum. Bundan dolayı pişmanım. Bir daha asla yasaklı madde kullanmayacağım. Yurt dışında uyuşturucu maddenin serbest olduğunu biliyordum. Kimseye uyuşturucu madde vermedim, uyuşturucu partilerine de katılmadım” şeklinde konuştu. Diğer yandan tutuklu televizyon ünlüsü Ceyda Ersoy, evinde ele geçirilen kokain ve hapları kullanma niyetiyle bulundurduğunu kabul etti. Ersoy, “Uyuşturucu madde kullandığım için pişmanım. Tedavi olmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

TUTUKLAMALAR VE OPERASYONLAR

Soruşturma doğrultusunda, Ersoy, “Cihan Şensözlü’yü internetten tanırım. Sohbetlerin ne amaçla yazıldığını bilmiyorum ancak uyuşturucu temin etmedim. Mert Tandoğan ile ne amaçla konuştuğumu bilmiyorum. Zafer Boyacı’nın neden uyuşturucu fotoğrafı attığını bilmiyorum. Uyuşturucu madde kullandığımı kabul ettim. Telefonumdaki sohbetleri uyuşturucu madde etkisi altında yazdım” diyerek ifadelerini tamamladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; 8 Ekim’de başlattığı uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında birçok operasyon gerçekleştirdi. Bu çerçevede müzisyen, iş insanı, menajer ve tanınmış kişilerin de içerisinde bulunduğu 26 kişi tutuklandı. Tutuklamalar arasında Bebek Otel’in sahibi yapımcı ve otelin genel müdürü de yer alıyor. Ayrıca Ceyda Ersoy ile birlikte çeşitli isimlerin de tutuklandığı bildirildi. Mahkeme, tutuklanan kişilerin mal varlıklarına el konulmasına karar verdi.

YAKALAMA KARARLARI VE TEST SONUÇLARI

Soruşturma kapsamındaki gelişmeler devam ederken, Şevval Şahin, Mert Vidinli ve Kasım Garipoğlu’na yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Gözaltına alınan ancak sonrasında serbest bırakılan Şeyma Subaşı ve Aleyna Tilki’nin test sonuçları pozitif olarak tespit edildi. Diğer taraftan oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Bilic, Eser Gökhan Küçükerol, Saim Macit ve Mehmet Güçlü’nün test sonuçları ise negatif olarak kaydedildi. Şüphelilere; “uyuşturucu madde kullanmak”, “uyuşturucu temin etmek”, “yer sağlamak”, “fuhşa teşvik”, “fuhşa aracılık” ve “fuhuşa yer temin etmek” gibi suçlamalar yöneltiliyor.