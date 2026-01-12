Pınar Altuğ’dan Dolandırılan Takipçisine Sert Yanıt

Sosyal medya paylaşımında, Altuğ’a ulaşan bir takipçinin Gaziantep’te yaşadığını ifade ederek dolandırıldığını ve mali sıkıntı yaşadığını aktardığı gözlemlendi.

DOLANDIRILDIĞINI BELİRTTİ

Takipçi, “Merhaba Pınar Hanım, 2 gün önce dolandırıcıların oyununa geldim. 4 çocuk babasıyım, 9 aylık inşaat paramı aldılar. Çok perişan oldum, bana yardımcı olabilir misiniz? 450 bin lira zararım var” ifadeleriyle yardım talebinde bulundu. Bu talebe karşılık Pınar Altuğ, “Yani zor durumda elbet, anlarım. Ama birinden bu kadar rahat para istemek? Bence sayı saymayı bilmiyor.” yanıtını verdi.