Akaryakıtta Yeni Zam Gözlemleniyor: Motorin 1,08 Lira Artacak

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, benzin, motorin ve otogaz ücretlerinin de değişkenlik göstermesine neden oluyor. Salı günü itibarıyla motorinin litre fiyatına 1,08 lira zam yapılması öngörülüyor. Petrol ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar ile birlikte vergi artışları, akaryakıt fiyatlarında hem indirim hem de zam olarak etkisini sürdürmeye devam ediyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Motorin fiyatlarındaki artış ile birlikte, büyük şehirlerdeki akaryakıt fiyatları şu şekilde güncellendi: İstanbul’un Avrupa yakasında benzin 53,17 lira, motorin 53,68 lira ve LPG 29,29 lira olarak belirlenirken, Anadolu yakasında bu fiyatlar benzin için 53,01 lira, motorin için 53,52 lira ve LPG için 28,69 lira olarak kaydediliyor.

ANKARA VE İZMİR FİYATLARI

Ankara’da benzin fiyatı 54,04 lira, motorin 54,78 lira ve LPG 29,17 lira iken, İzmir’de benzin fiyatı 54,37 lira, motorin 55,05 lira ve LPG 29,09 lira olarak güncel durumu yansıtıyor. Akaryakıt fiyatlarındaki bu sürekli değişkenlik, tüketicileri etkilemeye devam ediyor.