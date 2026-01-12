İstanbul’da Muayene Süreleri Tehlikeli Hale Geliyor

istanbul-da-muayene-sureleri-tehlikeli-hale-geliyor

İSTANBUL’DA MUAYENE SAYILARI REKOR KIRDI

İstanbul’da bir yıl içerisinde 207 milyonu aşan muayene sayısı, sağlık sisteminin karşılaştığı yükü açık bir şekilde ortaya koydu. Ocak ayında hayata geçirilmesi planlanan yeni uygulamalar, muayene sürelerini kısaltarak hem hekimlerin hem de sağlık hizmetinin kalitesini olumsuz etkileyebileceği yönünde uyarılar yapılıyor. Sağlık müdürlüğü tarafından 24 Aralık 2025 tarihinde sağlık çalışanlarına gönderilen yazı ile, kamu hastanelerinde mevcut Merkezi Hekim Randevu Sistemi’ne (MHRS) “sonuç” ve “kontrol” randevularının da eklenmesi talep edildi. Bu durum, sağlık emekçilerinin protestolarına sebep oldu.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI ENDİŞELİ

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü verilerine göre, geçen yıl kentte sağlık kuruluşlarında toplam 207 milyon 785 bin 265 muayene yapıldı. Yeni uygulamanın sağlık çalışanlarının iş yükünü daha da artıracağına dikkat çeken meslek örgütleri, artan randevu yoğunluğunun muayene sürelerini kısaltacağı ve bu durumun sağlık hizmetlerinin niteliğini olumsuz etkileyebileceği konusunda uyarılarda bulundu. Cumhuriyet’ten Damla Polat’ın haberine göre, İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, kontrol ve sonuç için gelen hastaların hekime erişiminin amaçlandığını, ancak mevcut koşulların önemli sorunlar yaratacağına vurgu yaptı.

MUAYENE SÜRELERİ TEHLİKEDE

Polikliniklerdeki hasta yükünün zaten fazla olduğunu belirten Küçükosmanoğlu, günlük hasta sayısı 80’e yaklaşan hekimlere ek randevular açılmasının muayene sürelerini beş dakikanın altına düşürdüğünü ifade etti. Küçükosmanoğlu, sağlık sistemiyle ilgili yapısal sorunlar olduğunu ve Sağlık Bakanlığı’nın da sıkça belirttiği gibi Türkiye’de kişi başına düşen yıllık sağlık başvuru sayısının 12’nin üzerine çıktığını kaydetti. Küçükosmanoğlu, sağlık sistemini güçlendirmeden ve bütçeyi artırmadan bu yük ile başa çıkmanın mümkün olamayacağını vurgulayarak, “Aksi halde bu tür uygulamalar hem sağlık çalışanlarında tükenmişliği artırıyor hem de sağlık hizmetlerinde aksamalara yol açıyor.” şeklinde konuştu.

