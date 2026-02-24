7 Kişi Bulunan Ambulans Uçak Düştü

7-kisi-bulunan-ambulans-ucak-dustu

Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (DGCA) tarafından yapılan açıklamada, Redbird Havayolları’na ait Beechcraft C90 tipi uçağın olumsuz hava şartları nedeniyle rota değişikliği talep ettiği ifade edildi. Yerel saatle 19.11’de yapılan bu talebin ardından uçakla iletişimin kesildiği ve hava aracının radardan kaybolduğu bildirildi.

ARAMA KURTARMA EKİPLERİ GÖREVLENDİRİLDİ

DGCA, kaybolan uçakla ilgili arama ve kurtarma ekiplerinin olay bölgesine yönlendirildiğini duyurdu. Ayrıca kazanın sebebine ilişkin bir incelemenin başladığı ve Uçak Kazaları Araştırma Bürosu’nun soruşturmayı yürütmek üzere görevlendirildiği açıklandı. Kazada hayatını kaybeden ya da yaralanan kişilerle ilgili halen resmi bir açıklama yapılmadı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

İzmir 16 Yılın En Yağışlı Şubatını Yaşıyor

Meteoroloji verilerine göre, İzmir'de bu yıl şubat ayında 296 kilogram yağış kaydedildi. Ay boyunca toplam 23 gün yağış yaşandı.
Gündem

İngiltere’de Epstein Bağlantılı Siyasi Kriz Büyüyor

İngiltere'de, Jeffrey Epstein ile devlet sırlarını paylaştığı iddia edilen İşçi Partisi üyesi Peter Mandelson gözaltına alındı.
Gündem

Siyasi Parti Liderleriyle Görüşmeler Başlıyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP lideri Devlet Bahçeli ile öğle saatlerinde, CHP lideri Özgür Özel ile ise akşamüstü bir araya gelecek.
Gündem

Meksika’da Eş Zamanlı Şiddet Olayları Yaşandı

"El Mencho" olarak bilinen Jalisco Yeni Nesil Karteli liderinin ölümü sonrası Meksika'da çıkan şiddet olaylarında 55 kişi, bunun 25'i güvenlik mensubu, hayatını kaybetti.
Gündem

Hadise UNICEF İle Olan Bağını Sonlandırdı

Ramazan döneminde UNICEF için bağış videosu paylaşan Hadise, sosyal medyada gelen eleştirilerin ardından organizasyonla ilişiğini kesme kararı aldığını duyurdu.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.