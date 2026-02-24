7 Kişi Bulunan Ambulans Uçak Düştü

Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (DGCA) tarafından yapılan açıklamada, Redbird Havayolları’na ait Beechcraft C90 tipi uçağın olumsuz hava şartları nedeniyle rota değişikliği talep ettiği ifade edildi. Yerel saatle 19.11’de yapılan bu talebin ardından uçakla iletişimin kesildiği ve hava aracının radardan kaybolduğu bildirildi.

ARAMA KURTARMA EKİPLERİ GÖREVLENDİRİLDİ

DGCA, kaybolan uçakla ilgili arama ve kurtarma ekiplerinin olay bölgesine yönlendirildiğini duyurdu. Ayrıca kazanın sebebine ilişkin bir incelemenin başladığı ve Uçak Kazaları Araştırma Bürosu’nun soruşturmayı yürütmek üzere görevlendirildiği açıklandı. Kazada hayatını kaybeden ya da yaralanan kişilerle ilgili halen resmi bir açıklama yapılmadı.