ABD Kuzeydoğusunda Bomba Siklonu Alarmı Yükseliyor

ABD’NİN KUZEYDOĞUSUNDA ŞİDDETLİ KAR FIRTINASI HAYATI FELÇ ETTİ

ABD’nin kuzeydoğusunda etkisi sürdüren yoğun kar fırtınası, bölgedeki günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Ulusal Meteoroloji Servisi, fırtınanın bazı alanlarda kar kalınlığının 60 ila 70 santimetreye ulaşabileceği konusunda uyarıda bulundu. Saatte 5 ila 7 santimetreyi bulan kar yağışı ve 48 kilometreyi aşan rüzgar hızları nedeniyle görüş mesafesi yer yer sıfıra düştü. Meteorologlar, fırtınanın 24 saat içinde ciddi basınç değişikliklerine neden olabilecek “bomba siklonu” seviyesine ulaşabileceğini ifade ediyor. Özellikle Boston’un güneydoğusunda “potansiyel olarak tarihi ve yıkıcı” bir olay yaşanabileceği bildiriliyor.

7 EYALETTE OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ

Kar fırtınası, başta New York City, Philadelphia ve Boston olmak üzere büyük şehirlerde hayatı olumsuz yönde etkiledi. New York, New Jersey, Connecticut, Delaware, Rhode Island, Massachusetts ve Pennsylvania valileri olağanüstü hal ilan ederek, vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarını tavsiye etti. New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, acil durumlar dışında trafiğe çıkılmaması gerektiğini vurguladı. Öğle saatlerine kadar birçok cadde, otoyol ve köprünün trafiğe kapatıldığı duyuruldu. New Jersey’de de benzer bir şekilde öğleye kadar seyahat yasağı uygulanıyor.

5 BİNDEN FAZLA UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

Uçuş takip verilerine göre, yüzde 97’si New York, New Jersey ve Boston havalimanlarında olmak üzere 5 binden fazla uçuş iptal edildi. En fazla iptallerin ve gecikmelerin yaşandığı yer bölgedeki büyük havalimanları oldu. Bazı alanlarda toplu taşıma hizmetleri durdurulurken, yemek dağıtım şirketleri de faaliyetlerini geçici olarak askıya aldı. New York ve Boston’da devlet okulları tatil edildi, Philadelphia’da eğitim çevrimiçi olarak sürdürülüyor.

680 BİN HANENİN ELEKTRİĞE ERİŞİMİ YOK

Yoğun kar ve şiddetli rüzgar nedeniyle kuzeydoğuda yaklaşık 680 bin hanede elektrik kesintisi meydana geldi. Elektrik kesintilerinde Massachusetts ilk sıradayken, onu New Jersey takip ediyor. Yetkililer, ağır ve ıslak karın ağaç devrilmelerine ve uzun süreli elektrik kesintilerine yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.

EVSİZLER İÇİN ACİL ÖNLEM

Sosyal hizmet ekipleri, evsizleri koruma altına almak amacıyla barınaklara ve ısınma merkezlerine yönlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Birçok kültürel kurum ve turistik mekan da geçici olarak kapatıldı. Kar fırtınasının pazartesi günü öğleden sonra etkisini kaybetmesi beklenirken, temizlik ve kurtarma ekipleri bölgede yoğun bir şekilde çalışıyor. Yetkililer, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması ve resmi uyarıların dikkatle takip edilmesi çağrısında bulundu.