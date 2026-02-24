AB-ABD Ticaret Anlaşması Oylaması Belirsizlik Nedeniyle Askıya Alındı

Avrupa Parlamentosu (AP), ABD’de tarifeler konusunda yaşanan belirsizlik nedeniyle Avrupa Birliği (AB) ve ABD arasındaki ticaret anlaşmasına yönelik çalışmaları ve oylamaları askıya aldı. AP Uluslararası Ticaret Komitesi Başkanı Bernd Lange, ABD’deki tarifelere dair gelişmelere ilişkin bir yazılı açıklama yaptı. Lange, AP Uluslararası Ticaret Komitesi’ndeki siyasi grup temsilcilerinin, AB-ABD ticaret anlaşmasının yasama süreci üzerindeki belirsizlikler sebebiyle toplandığını belirtti. “ABD Yüksek Mahkemesi’nin 20 Şubat 2026 tarihinde Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası’nın (IEEPA) kullanılmasıyla ilgili kararı belli ve nettir. Bu kararın etkilerini göz ardı edemeyiz. Normale dönmek artık bir seçenek olamaz.” diye konuştu.

İçerik Gelişimi

Lange, ABD tarafının Turnberry Anlaşması’nı müzakere ederken kullanmayı tercih ettiği önemli bir aracın artık aktif olmadığını ifade ederek, “Süreç her zamankinden daha belirsiz hale geldi. Bu durum, Turnberry Anlaşması’na dayanan istikrar ve öngörülebilirlik hedeflerine ters düşmektedir.” dedi. IEEPA’nın yerine önerilen 122. madde hakkında bilgi veren Lange, bu düzenlemenin ABD’ye ihracat yapan tüm ülkeleri kapsayacağını ve en çok kayırılan ulus oranlarının üzerine ekleneceğini hatırlattı. “Sonuç olarak, ABD’nin AB’den yaptığı ithalatlar, %15 eşiğini aşan bir orana tabi olacak. Bu durum, Turnberry Anlaşması’nın şartlarından açıkça farklılık gösteriyor.” diye ekledi.

Karar ve Sonuçları

Lange, AP’deki siyasi parti temsilcilerinin, AB-ABD ticari ilişkilerinde açıklık, istikrar ve hukuki netlik sağlanıncaya kadar ticaret anlaşması ile ilgili çalışmaları askıya alma kararı aldıklarını kaydetti. Bu karar doğrultusunda, 24 Şubat’ta AP komitesinde planlanan AB-ABD ticaret anlaşması oylamalarının yapılmayacağını belirten Lange, durumun gelecek hafta tekrar değerlendirileceğini ifade etti. ABD Yüksek Mahkemesi’nin, 20 Şubat’ta Başkan Donald Trump tarafından uygulamaya konulan tarifelerin dayanağı olan IEEPA’nın, Başkan’a tarife koyma yetkisi tanımadığına hükmettiğini hatırlatan Lange, bu karar sonrası Trump’ın, 1974 Ticaret Yasası’nın 122. Bölümü çerçevesinde, tüm ülkelerin ürünlerine yönelik %10’luk küresel gümrük vergisi getiren bir kararı imzaladığını bildirdi.

Geçmiş Gelişmeler

Trump, 21 Şubat’ta ise ABD’nin diğer ülkelerden ithal ettiği ürünlere yönelik %10’luk küresel tarife oranını %15’e çıkaracağını duyurdu. AP, daha önce ocak ayında Trump’ın Grönland ile ilgili yaklaşımları nedeniyle bazı Avrupa ülkelerine tarifeler uygulanacağını açıklamasının ardından AB-ABD ticaret anlaşmasının onay sürecini durdurmuştu. Bunun yanında, AB ile ABD arasında ticaret anlaşması müzakerelerinin Temmuz 2025’te İskoçya’daki Trump’a ait Turnberry golf sahasında tamamlandığını belirtmekte fayda var. Turnberry Anlaşması çerçevesinde AB ülkeleri, ABD ürünlerine gümrük tarifesi uygulamama taahhüdünde bulunmuş, buna karşılık ABD’nin AB ürünlerine %15 tarife uygulayacağı belirtilmişti.