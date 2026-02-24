Gümüşlük Mahallesinde Aile İçi Kavga Kanlı Bitti

Olay Aileyi Derinden Yaraladı

Gümüşlük Mahallesi 7’nci Çaltılık Sokak’ta meydana gelen olay, bir aileyi yasa boğdu. Edinilen bilgilere göre, evde bulunan M.D. (16), ağabeyi Polat Dütrü (17), küçük kardeşi F.D. (12) ve kuzenleri İ.A. (18) arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma başladı. Gençler arasında oluşan sözlü tartışma kısa süre içinde büyüyerek kavgaya dönüştü.

KAVGA KANLI SONUÇLANDI

İddialara göre, kavganın alevlenmesi üzerine M.D., yanındaki bıçakla ağabeyi Polat Dütrü’ye saldırdı. Ağabey, göğsünden ve karnından aldığı ağır darbelerle kanlar içinde yere yığıldı. Kavgaya karışanların ve çevredekilerin ihbarının ardından olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

KAHRAMAN KAYBEDİLDİ

Ağır yaralı olarak ambulansa götürülen Polat Dütrü, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. 17 yaşındaki gencin cenazesi, otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlattı.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Cinayet zanlısı M.D. ile birlikte kavgaya karışan F.D. (12) ve kuzeni İ.A. (18) suç aleti bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Yaşları küçük olan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

