Adana Demirspor’da Puan Silme Cezası Şoku

Bir Zamanların Süper Lig Gururu Zor Günler Yaşıyor

Adana Demirspor taraftarları, kulübün içindeki kritik durumu karşısında derin bir hayal kırıklığı ve üzüntü hissediyor. FIFA Disiplin Komitesi’nin aldığı son karar neticesinde, Mavi Şimşekler’in puan tablosundan 12 puan silindi. Bu durum, takımın puanını eksi 57 seviyesine çekti. Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi web sayfasında yayımlanan bu açıklama, kulübün zaten zor durumda olan mali yapısını daha da kötüleştirdi.

MALİ ÇÖKÜŞTEKİ TEMEL NEDENLER

Adana Demirspor’un yaşadığı bu sıkıntıların arkasında yatan ana sebepler arasında geçmişteki hatalı transfer politikaları, artan borç yükü ve yönetimsel kararsızlıklar bulunuyor. Kulüp, geçmişte gerçekleştirilen yüksek maliyetli transferlerin sonuçlarını ödemekte sıkıntı yaşıyor. FIFA tarafından uygulanan cezalar, bu zorlu süreci daha da katlanılmaz hale getirmiş durumda.