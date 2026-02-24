Altı Gezegenin Eş Zamanlı Gökyüzü Buluşturması

alti-gezegenin-es-zamanli-gokyuzu-bulusturmasi

Merkür, Venüs, Jüpiter ve Satürn, eğer hava koşulları elverişliyse, gözlemlenebilir durumda olacak. Ancak, sistemin daha uzak gezegenleri olan Uranüs ve Neptün için telescop veya dürbün kullanmak gerekecek.

GEZEGEN GEÇİDİ NE ZAMAN?

28 Şubat’ta gerçekleşmesi planlanan “gezegen geçidi”ni izlemek isteyenlerin, gün batımından yaklaşık bir saat sonra, görüş açısından engelleyici yüksek binalar ve ağaçlardan uzak açık bir alan bulmaları öneriliyor. Bu noktada Merkür, Venüs ve Satürn ufuk çizgisine yakın bir konumda yer alırken, Jüpiter, Uranüs ve Neptün gökyüzünün daha yüksek bölgelerinde gözlemlenebilecek.

GEZGENLERİN GÖRÜNÜR OLDUĞU ANLAR

NASA’nın verilerine göre, gün batımından sonra gökyüzünde iki veya üç gezegenin birlikte görünmesi olağan bir durumken, aynı anda dört veya daha fazla gezegenin belirmesi ise birkaç yılda bir gerçekleşen nadir bir döngü olarak tanımlanıyor.

