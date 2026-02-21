70 Yaşındaki Şerife Şimşek’in Dolandırıcılık İddiası

70 yaşındaki Şerife Şimşek, katıldığı programda, aşkı için gönlünü kaptırdığı 45 yaşındaki Mehmet Demir’in kendisini dolandırarak evini sattığını ve ardından ortadan kaybolduğunu ileri sürdü.

ALDATILDIĞINI DÜŞÜNÜYOR

Şimşek’in ifadesine göre, olayların başlaması üzerinden yaklaşık 1,5 yıl geçti. 40 yaşında dul kalmış olan ve çocuklarına bakarken kimseyle gönül bağı kurmamış olan Şerife Şimşek, çalıştığı muz tarlasının sahibi olan Mehmet Demir ile karşılaşmış. Evlilik vaadiyle kendisini kandırdığını belirttiği Mehmet için “İlk tanıştığımızda 60 yaşında olan bir yabancı hanımı vardı, onunla ayrıldı. Bana ‘bal peteğim’ derdi. Çok tatlı dilli biriydi. Ama onun sevgisi benim evimi elimden alana kadar sürdü.” açıklamasında bulundu.

İÇİNE KIPIRTILAR DÜŞMÜŞ

70 yaşında hissettiği aşkın kendisine bir kıpırtı yüklediğini vurgulayan Şimşek, “Beni tapu dairesine götürdü. Dairesini benim üzerime yapacağını söyledi. Ama benim evimi aldıktan sonra kendi dairesini vermedi. Sevgisi de sona erdi. Birlikte Hatay’a gittik ama onun gerçek yüzünü göremedim. Yalancı Mehmet, hani evlenecektik? Ne oldu bizim düşlerimize…” şeklinde ifade etti.