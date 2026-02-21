Pentagon Trump’a Saldırı Seçeneklerini Sunuyor

ABD-İran İLİŞKİLERİNDE GERİLİM DORUKTA

Başkan Donald Trump’ın, “kısıtlı saldırıya” zemin hazırlayan açıklaması, ABD ve İran arasındaki gerilimi daha da tırmandırdı. Trump, İran’a yönelik böyle bir eylemi değerlendirdiğini ifade ederken, Tahran’a her iki taraf için de uygun bir anlaşma sağlanması adına 10-15 günlük bir süre tanıdığını belirtti. “İran adil bir anlaşma müzakere etse iyi olur.” dedi.

SALDIRI SEÇENEKLERİ GÜNDEMDE

Pentagon’un Trump’a sunduğu çok sayıda askeri seçeneğin bulunduğu, bunlar arasında İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ve oğlu Mücteba’nın doğrudan hedef alınmasının da yer aldığı bildiriliyor. Habere göre, bu stratejik plan birkaç hafta önce Trump’a iletildi. Ayrıca, ABD’nin İran’ın düşük düzeyde uranyum zenginleştirmesine onay verme ihtimalinin olduğu da dikkat çekiyor.

URANYUM ZENGİNLEŞTİRME İZNİ MÜMÜN

Trump yönetiminin, nükleer silaha giden herhangi bir yolu kapatacak şartlarla, sembolik düzeyde nükleer zenginleştirmeye izin verecek bir öneriyi değerlendirmekte olduğu ortaya kondu. Trump’ın her an bir saldırı kararı alabileceği, tüm seçenekleri açık tuttuğu bilgisi de haberde belirtildi.

ASKERİ HAREKETLİLİK ARTMAKTA

Reuters haber ajansına göre, İran’a yönelik saldırı planlarının ileri bir aşamada olduğu iddiaları gündemde. Aynı zamanda, sahadaki askeri hareketliliğin de tırmanan gerilimin bir başka belirtisi olduğu kaydediliyor.

İKİNCİ UÇAK GEMİSİ YOLA ÇIKTI

ABD’nin Ortadoğu’ya gönderdiği ikinci uçak gemisi USS Gerald R. Ford, Cebelitarık Boğazı’nı geçti. Bu geminin ve ona eşlik eden fırkateynin yakında İsrail açıklarına ulaşması bekleniyor. Ayrıca, iddialara göre ABD, Ortadoğu’daki en büyük üssü olan Katar’daki El Udeyd ile Bahreyn’deki donanma üssünden yüzlerce askerini tahliye ettiği öne sürülüyor.

İRAN ANLAŞMA İÇİN ÇABA GÖSTERİYOR

Öte yandan, İran hükümeti ABD ile anlaşma sağlama gayretlerini sürdürüyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, bir Amerikan kanalına vermiş olduğu demeçte, Washington’a günler içinde bir anlaşma taslağı sunacaklarını açıkladı. Arakçi, “Askeri saldırının işleri karmaşıklaştıracağı” uyarısı yaparken, ABD’nin İran’dan nükleer zenginleştirmeyi sona erdirmesi yönünde bir talepte bulunmadığını belirtti.