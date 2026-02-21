Araç Sahiplerine Emniyetten Zorunlu Takograf Uyarısı

Karayolları Trafik Kanunu’nda planlanan değişikliklerin Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi beklenirken, Emniyet Genel Müdürlüğü araç sahiplerini bilgilendirici açıklamalarda bulundu.

KANUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Emniyet Genel Müdürlüğü, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu’na göndermiş olduğu yazıda, söz konusu değişiklikler kapsamında “Araçlarda bulundurulması zorunlu gereçler” ifadesi için açıklamada bulundu. Yapılan hatırlatmaya göre, kanun yürürlüğe girdikten sonra ilk kez tescil edilen (sıfır) yük taşıma amaçlı ve azami yüklü ağırlığı 3 bin 500 kilogramdan fazla olan kamyon ile çekici cinsi motorlu taşıtlarda, belediye ve mücavir alan farkı gözetmeksizin takograf cihazı bulundurma ve kullanma zorunluluğu getiriliyor.

MAĞDURİYET YAŞANMAMASI İÇİN UYARI

Açıklamanın devamında, yeni düzenlemenin yakın bir zamanda yürürlüğe gireceğine dikkat çekilerek, bu araçları satın alacakların önceden bilgilendirilmesi gerektiği ifade edildi. Ayrıca, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce üretilmiş ve mevzuat gereği muafiyet tanınmış taşıtlarda, takograf bulundurma ve kullanma zorunluluğu aranmayacak.

CEZA MİKTARLARI

Araçlarda, yönetmeliğe uygun nitelik ve nicelikte bulundurulması gereken gereçleri taşımayan sürücülere 1000 lira para cezası uygulanacak. Ayrıca, takograf ve hız sınırlayıcı cihazları bulundurmayan ya da kullanmayan sürücülere ise her biri için 75’er bin lira idari para cezası verileceği bildirildi.